„Loc de Firesc”, noul spațiu din Ploiești dedicat copiilor și tinerilor

Ploieștiul va avea un nou spațiu dedicat educației non-formale, dialogului și dezvoltării personale. Este vorba despre „Loc de Firesc” (Strada Rudului nr. 80), un hub educațional și comunitar care își propune să sprijine dezvoltarea emoțională și gândirea critică a copiilor și tinerilor.

- Publicitate -

Potrivit inițiatorilor, proiectul a pornit de la nevoia tot mai mare de spații sigure în care adolescenții și tinerii să poată fi ascultați, înțeleși și susținuți în procesul de autocunoaștere și dezvoltare personală.

„Ideea acestui hub a pornit de la realități sociale care ne preocupă profund: rata șomajului în rândul tinerilor și numeroasele studii care arată că adolescenții se confruntă tot mai des cu dificultăți emoționale și cu lipsa unor spații sigure în care să se poată exprima. Am simțit că este nevoie de un loc în care tinerii să fie ascultați, înțeleși și sprijiniți să își dezvolte încrederea în sine, empatia și capacitatea de a se conecta și a relaționa sănătos cu cei din jur”, a declarat Elena Penescu, fondatoarea Loc de Firesc.

Reprezentanții hubului spun că misiunea proiectului este de a contribui la construirea unei comunități mai armonioase, prin educație, dialog și experiențe care încurajează echilibrul emoțional, empatia, autocunoașterea și gândirea critică.

- Publicitate -

„Loc de Firesc” va organiza programe dedicate atât adolescenților, cât și adulților, prin care participanții vor avea acces la contexte de învățare și întâlnire bazate pe comunicare autentică, deschidere către cunoaștere și respect pentru diversitate.

Activitățile anunțate includ cursuri, ateliere creative și evenimente culturale, desfășurate într-un spațiu care îmbină educația alternativă cu o cafenea de specialitate și un loc de întâlnire pentru comunitate.

Proiectul funcționează ca întreprindere socială, cofinanțată de Uniunea Europeană în cadrul proiectului „consolid8”, iar inițiatorii spun că 90% din profit va fi reinvestit în programe educaționale și sociale.

- Publicitate -

Totodată, „Loc de Firesc” va oferi locuri gratuite pentru copii și adolescenți din medii defavorizate, va organiza ateliere gratuite în comunitate și va crea locuri de muncă pentru persoane din categorii vulnerabile, inclusiv pentru tineri proveniți din sistemul de protecție socială.

Pe termen lung, proiectul își propune să colaboreze cu școli, ONG-uri și instituții locale, pentru a facilita accesul unui număr cât mai mare de tineri din Ploiești și din localitățile apropiate la programele educaționale și sociale dezvoltate în cadrul hubului.