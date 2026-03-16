Simulare Evaluarea Națională 2026. Elevii susțin astăzi proba la Română

Marius Nica
Evaluarea Nationala clasa a VI-a

Elevii de clasa a VIII-a susțin luni, 16 martie 2026, proba scrisă la Limba și literatura română, în cadrul simulării Evaluării Naționale.

Simularea se desfășoară în 4.527 de unități de învățământ (peste 97% dintre școli), însă în 127 de unități proba nu se organizează, pe fondul boicotului anunțat de o parte dintre cadrele didactice.

Programul simulării Evaluării Naționale 2026

Simularea are loc în perioada 16–18 martie 2026, după următorul calendar:

16 martie – Limba și literatura română

17 martie – Matematică

18 martie – Limba și literatura maternă

30 martie – comunicarea rezultatelor

Probele încep la 09:00, iar elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor. Accesul în săli este permis până la 08:30, pe baza unui act de identitate valid.

