Luni, începe simularea pentru Evaluarea Națională 2026

Săptămâna viitoare elevii claselor a VIII-a vor susține simularea examenului de Evaluare Națională 2026, la cele două probe la care vor da și examene în vara acestui an. Luni 16 martie 2026 începe simularea pentru examenul de Evaluare Națională 2026, cu proba la limba și literatura română, iar marți, 17 martie, elevii vor avea proba scrisă la matematică.

Ministerul Educației a transmis și o procedură pentru simularea Evaluării Naționale 2026, publicată de site-ul Edupedu.ro, care conține și detalii utile pentru elevi despre durata, desfășurarea probelor și cum pot fi corectate greșelile pe foaia de examen.

Calendar simulare Evaluare Națională 2026

Simularea probelor scrise de la Evaluarea Națională 2026 va avea loc în perioada 16-18 martie. Elevii vor susține testări la cele două discipline la care vor da examen în vară: limba și literatura română și matematică. Elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă vor susține o a treia probă, cea la limba și literatura maternă.

16 martie 2026: Limba și literatura română (probă scrisă)

17 martie 2026: Matematică (probă scrisă)

18 martie 2026: Limba și literatura maternă (probă scrisă)

Comunicarea rezultatelor obținute de elevi la simularea Evaluării Naționale 2026 se face pe data de 30 martie 2026.

Notele pe care elevii le vor obține la simularea Evaluării Naționale 2026 nu vor fi trecute în catalog. Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei școli, prin discuții cu elevii și ședințe cu părinții, scopul fiind îmbunătățirea pregătirii elevilor înaintea examenelor din vară.

Accesul elevilor în sala de examen este permis până la ora 8:30 dimineața. Ei vor fi așezați în bănci câte unul, în ordine alfabetică.

Probele de la simularea Evaluării Naționale 2026 încep la ora 9:00 dimineața, moment în care în fiecare sală se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat.

Elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor pe foaia de examen, începând in momentul în care s-a încheiat completarea casetei de identificare din broșura cu subiecte. Pentru completarea casetei de identificare, elevii au la dispoziție 15 minute.

La expirarea celor două ore, elevii vor preda lucrările în stadiul în care se află, fiind interzisă depășirea timpului alocat. La finalul probei, elevii nu vor putea ieși din sală cu subiectele.

Elevii care vor să predea lucrările mai devreme o pot face cel mai devreme după o oră de la începerea probei, fără a primi subiectele când părăsesc sala de examen.