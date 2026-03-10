Simularea Evaluării Naționale și a Bacalaureatului se desfășoară în Prahova, în ciuda amenințărilor cu boicot ale profesorilor

Deși la nivel central simulările pentru examenele naționale sunt puse sub semnul întrebării, după amenințările recente ale profesorilor, în Prahova, potrivit ISJPH (Inspectoratul Școlar Județean Prahova), atât simularea Evaluării Naționale, cât și a examenului de Bacalaureat se vor desfășura conform programei. Ambele simulări ale testărilor naționale au loc în luna martie 2026.

- Publicitate -

Profesorii din țară transmit că au finalizat referendumul privind neparticiparea la simulările examenelor naționale/grevă în perioada simulărilor examenelor naționale. În ciuda demersurilor de la nivel național, în Prahova simularea examenelor naționale se va desfășura potrivit metodologiei.

„În urma consultării membrilor noștri, peste 73.000 de angajați (majoritatea cadre didactice) din învățământul preuniversitar (reprezentând peste 50% din totalul profesorilor, membri de sindicat ai celor două federații) și-au exprimat, prin semnătură, opțiunea de a nu participa la aceste simulări.

- Publicitate -

De asemenea, peste 40.000 de semnatari (aproximativ 28% din totalul membrilor de sindicat, cadre didactice) au optat pentru grevă în perioada simulărilor. Aceste cifre reflectă un nivel ridicat de nemulțumire în rândul angajaților din sistemul de învățământ.

Este limpede că sunt multe școli unde simulările pentru examenele naționale vor fi boicotate. Este, de fapt, încălzirea pentru preconizatul protest de la finalul anului școlar. (…)

În ciuda presiunilor pe care ministerul le-a făcut vizavi de aceste simulări, sunt colegi care au înțeles că singura formă pentru a încerca să se revină la situația normală este aceea de a protesta, pentru că, în momentul de față, în învățământul preuniversitar de stat situația este anormală, din cauza măsurilor luate pe Legea 141, măsuri arhicunoscute”, a transmis liderul FSLI, Simion Hăncescu.

- Publicitate -

Acesta consideră că boicotarea examenelor naționale reprezintă „un act minim de demnitate”.

În Prahova, simularea examenelor naționale nu va fi afectată de boicotul cadrelor didactice. Potrivit reprezentanților ISJPH, „simulările examenelor naționale se susțin în toate cele 130 de centre din județ. Până în acest moment, nu sunt semnale legate de imposibilitatea organizării lor”.

Calendarul simulării examenelor naționale

Evaluare Națională

16 martie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

17 martie 2026: Matematică – probă scrisă

18 martie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor

Bacalaureat