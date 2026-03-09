Inteligența umană și cea artificială, față în față la Ploiești: lecție deschisă cu șah și robotică

La Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” din Ploiești a avut loc recent o lecție deschisă inedită, dedicată dialogului dintre inteligența umană și inteligența artificială, printr-o întâlnire între pasionații de șah și cei de robotică.

Evenimentul a fost rezultatul unei colaborări între echipa de șah a juniorilor de la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești, antrenați de Constantin Țurlea, și echipa de robotică a Școlii Internaționale Spectrum Ploiești, coordonată de profesoara Tuba Guner.

În cadrul întâlnirii, elevii pasionați de robotică au prezentat un program care a evidențiat modul în care tehnologia modernă și AI pot fi integrate în proiecte educaționale. De cealaltă parte, tinerii șahiști au vorbit despre gândirea strategică din șah, explicând importanța logicii, anticipării și creativității pe tabla de joc.

Un moment special a fost întâlnirea simbolică dintre robotul construit de echipa de robotică și robotul de șah, moment care a stârnit interesul și entuziasmul participanților.

La final, elevii s-au așezat la mesele de joc, iar lecția s-a încheiat într-o atmosferă prietenoasă, „pe tabla de șah”, unde ideile și pasiunea pentru cunoaștere au continuat să se întâlnească.

Succesul inițiativei i-a determinat pe Tuba Guner și Constantin Țurlea să pună bazele unui parteneriat educațional, iar astfel de demonstrații interdisciplinare ar urma să aibă loc și în viitor, oferind elevilor ocazia de a descoperi legătura dintre gândirea strategică și tehnologiile moderne.

