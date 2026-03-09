- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEducație

Crezi că poți bate „mașina”? Eveniment de șah și strategie la Zbor Hub Ploiești

Marius Nica
Autor: Marius Nica
zbor hub ploiesti sah

Zbor Hub Ploiești, împreună cu Asociația Europsirit, organizează miercuri, 11 martie, de la ora 18:30, la Casa Tineretului din Ploiești (Str. Nicolae Simache, Nr. 4), evenimentul „Opening Move: Checkmate the Machine” – o întâlnire care pornește de la șah, dar merge mult mai departe.

- Publicitate -

„Crezi că poți bate un adversar care nu obosește, nu clipește și nu greșește?”, este provocarea lansată participanților.

Organizatorii spun că evenimentul nu este doar despre mutări și strategii pe tablă, ci despre cum gândești sub presiune, cum anticipezi, cum ieși din tipare și cum îți folosești mintea la maximum.

- Publicitate -

Participanții sunt invitați să-și rezerve locul din timp și să vină pregătiți să încerce, la propriu, să spună „șah mat” tehnologiei.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

De la fotbal la marketing digital: povestea antreprenorului Sergiu Bălănică și proiectul lui „unic” pentru imobiliare

Marius Nica Marius Nica -
Sergiu Bălănică (22 ani) își definește munca printr-o idee...

Polițiști acuzați că au mințit în declarații după ce au folosit spray lacrimogen asupra unui bărbat EXCLUSIV

Oana Stoica Oana Stoica -
Un incident petrecut în 2024 la Boldești-Scăeni riscă să...

Ploiești, fără păcănele. Rezultatele sondajului OPH

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahovean a demarat campania „Ploiești, fără păcănele!”, prin...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -