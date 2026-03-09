Crezi că poți bate „mașina”? Eveniment de șah și strategie la Zbor Hub Ploiești

Zbor Hub Ploiești, împreună cu Asociația Europsirit, organizează miercuri, 11 martie, de la ora 18:30, la Casa Tineretului din Ploiești (Str. Nicolae Simache, Nr. 4), evenimentul „Opening Move: Checkmate the Machine” – o întâlnire care pornește de la șah, dar merge mult mai departe.

„Crezi că poți bate un adversar care nu obosește, nu clipește și nu greșește?”, este provocarea lansată participanților.

Organizatorii spun că evenimentul nu este doar despre mutări și strategii pe tablă, ci despre cum gândești sub presiune, cum anticipezi, cum ieși din tipare și cum îți folosești mintea la maximum.

Participanții sunt invitați să-și rezerve locul din timp și să vină pregătiți să încerce, la propriu, să spună „șah mat” tehnologiei.