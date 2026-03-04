Câți profesori au demisionat după intrarea în vigoare a Legii Bolojan

Ministerul Educației și Cercetării a transmis că 367 de cadre didactice au demisionat din învățământul preuniversitar în perioada septembrie–decembrie 2025. Informația reiese dintr-un răspuns oficial formulat după o interpelare parlamentară.

- Publicitate -

Din totalul demisiilor, 114 au fost cadre didactice titulare și debutante, iar 253 au fost cadre didactice angajate pe perioadă determinată și pe durata viabilității postului, conform datelor comunicate de minister.

În același răspuns, citat de edupedu.ro, Ministerul Educației arată că, la nivel național, 56 de cadre didactice funcționează cu normă incompletă în anul școlar 2025–2026.

- Publicitate -

Întrebarea primită de minister a vizat numărul de cadre didactice care au acceptat diminuarea normei didactice de predare şi numărul de cadre didactice care au demisionat, în anul şcolar 2025 – 2026, ca urmare a Legii Bolojan.

Premierul PNL a modificat Legea educației și a stabilit creșterea normei didactice de predare (în medie cu 2 ore), începând cu anul școlar 2025–2026.

De asemenea, de la 1 ianuarie 2026, profesorii cu venituri nete mai mari de 6000 de lei au rămas și fără norma de hrană.