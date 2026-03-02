Mihai Dimian, propus de PNL pentru funcția de ministru al Educației

Conducerea PNL a decis luni, 2 martie 2026, în unanimitate, nominalizarea lui Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării.

În comunicatul transmis de PNL se precizeaz[ că propunerea a fost făcută la inițiativa președintelui partidului și premierului Ilie Bolojan, iar Dimian este susținut „în calitate de independent”. Acesta a prezentat în ședința Biroului Politic Național viziunea sa privind reformarea și dezvoltarea domeniului.

Următorul pas este ca premierul să înainteze propunerea către președintele României, Nicușor Dan, care trebuie să semneze decretul de numire.

Funcția de ministru al Educației a rămas fără titular după demisia lui Daniel David, iar în ultimele săptămâni atribuțiile au fost gestionate în regim interimar inclusiv de premierul Bolojan.

Mihai Dimian a fost ales în 2024 rrectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și este profesor în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Dimian are experiență academică și de cercetare în domenii precum inginerie electrică și nanotehnologie.