CONAF Prahova a adus „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” în liceele tehnologice din Băicoi și Câmpina 

Membrii CONAF Prahova, alături de antreprenori invitați, continuă seria activităților educaționale în liceele din județ, în cadrul programului național „Maratonul pentru Educație Antreprenorială”.

Echipa a ajuns în două unități de învățământ: Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” din Băicoi și Liceul Tehnologic „Constantin Istrati” din Câmpina, unde elevii au avut ocazia să discute direct cu oameni de business despre inițiativă, alegeri profesionale și pașii concreți ai unui drum antreprenorial.

Scopul acestor întâlniri este ca elevii să primească informații reale, de la antreprenori, despre cum se construiește o carieră, cum se dezvoltă o idee și ce înseamnă responsabilitatea într-un proiect economic.

Pe 9 februarie, CONAF a ajuns la Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” din Băicoi. Evenimentul a reunit 30 de elevi din clasele a X-a și a XI-a, coordonați de profesor Petre Carmen. Au fost invitați ca antreprenori Moghazehi Mehrzads, administrator SC Mehrzads Culinary Lab SRL (Restaurant Ziba) și Cristian Ionescu, administrator Ionescu Finance Consulting.

De asemenea, au fost prezenți următorii membri CONAF Prahova: Angie Mirea, Nicoleta Stan, Felicia Sandru, Florentina Alexandrescu, Aura Ozbay, Florentina Dragomir.

Trei zile mai târziu, pe 9 februarie, acțiunea s-a mutat la Liceul Tehnologic „Constantin Istrati” din Câmpina. Întâlnirea a reunit 70 de elevi din clasele a X-a și a XI-a, coordonați de profesor Oana Andrei.

Au fost prezenți antreprenorul Florin Florian, administrator Education Kids Club SRL („Lumea lui Scăpărici”) și membrii CONAF Prahova Angie Mirea, Nicoleta Stan, Felicia Sandru și Florentina Alexandrescu.

CONAF Prahova anunță că activitățile vor continua și în perioada următoare, prin noi întâlniri și sesiuni educaționale dedicate elevilor din județul Prahova, în cadrul programului național „Maratonul pentru Educație Antreprenorială”.