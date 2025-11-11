Școala altfel la Curtea de Apel Ploiești, o experiență interesantă

Elevii s-au obișnuit să aibă tot felul de activități în cadrul perioadelor cu activități extracuriculare, reunite sub denumirea ”Școala altfel”, dar nu mulți au avut ocazia să intre în atmosfera atipică a sediului unei instituții din sfera justiției.
Conform Curții de Apel Ploiești, aceasta ”și-a deschis ușile pentru elevii mai multor instituții de învățământ din Ploiești, în cadrul Programului național „Școala Altfel”, fiind vizitată, la data de 5.11.2025, de clasa a VI-a A de la Școală Gimnazială „Sfântul Vasile”, la data de 7.11.2025, de clasa a VIII-a B de la Școala Gimnazială „Sfânta Vineri”, precum și, la data de 11.11.2025, de clasele IX-a G și a X-a F din cadrul Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza”.
Participanților le-au fost prezentate, într-o modalitate accesibilă, aspecte generale referitoare la sistemul judiciar din România, precum și curiozități legate de acest sistem, fiindu-le oferită oportunitatea de a adresa întrebări la care au primit răspunsuri de la judecătorul gazdă.
De asemenea, au beneficiat de un tur ghidat al Palatului de Justiție, inclusiv vizita unor săli de judecată și a camerei de audiere a minorilor.
Totodată, în cadrul fiecărei vizite, ca activitate practică, a fost organizat câte un miniproces simulat cu scopul de a-i familiariza pe elevi cu rolurile participanților într-un proces civil și cu importanța respectării dreptului la imagine și a responsabilității online.
Astfel, micii vizitatori au învățat că orice rețea de socializare este spațiu public și că libertatea pe internet trebuie însoțită de respect și responsabilitate.
Deși toate procesele simulate au fost organizate ad-hoc, fără pregătire prealabilă, micii judecători, grefieri, avocați, părți și martori s-au descurcat admirabil!”