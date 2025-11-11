Școala altfel la Curtea de Apel Ploiești, o experiență interesantă

Elevii s-au obișnuit să aibă tot felul de activități în cadrul perioadelor cu activități extracuriculare, reunite sub denumirea ”Școala altfel”, dar nu mulți au avut ocazia să intre în atmosfera atipică a sediului unei instituții din sfera justiției.

- Publicitate -

Conform Curții de Apel Ploiești, aceasta ”și-a deschis ușile pentru elevii mai multor instituții de învățământ din Ploiești, în cadrul Programului național „Școala Altfel”, fiind vizitată, la data de 5.11.2025, de clasa a VI-a A de la Școală Gimnazială „Sfântul Vasile”, la data de 7.11.2025, de clasa a VIII-a B de la Școala Gimnazială „Sfânta Vineri”, precum și, la data de 11.11.2025, de clasele IX-a G și a X-a F din cadrul Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza”.

Participanților le-au fost prezentate, într-o modalitate accesibilă, aspecte generale referitoare la sistemul judiciar din România, precum și curiozități legate de acest sistem, fiindu-le oferită oportunitatea de a adresa întrebări la care au primit răspunsuri de la judecătorul gazdă.

- Publicitate -

De asemenea, au beneficiat de un tur ghidat al Palatului de Justiție, inclusiv vizita unor săli de judecată și a camerei de audiere a minorilor.

Totodată, în cadrul fiecărei vizite, ca activitate practică, a fost organizat câte un miniproces simulat cu scopul de a-i familiariza pe elevi cu rolurile participanților într-un proces civil și cu importanța respectării dreptului la imagine și a responsabilității online.

Astfel, micii vizitatori au învățat că orice rețea de socializare este spațiu public și că libertatea pe internet trebuie însoțită de respect și responsabilitate.

- Publicitate -

Deși toate procesele simulate au fost organizate ad-hoc, fără pregătire prealabilă, micii judecători, grefieri, avocați, părți și martori s-au descurcat admirabil!”