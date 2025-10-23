Înscrieri pentru profesorii care vor să predea copiilor internați

Ministerul Educației a anunțat că au început înscrierile pentru profesorii care vor să predea copiilor internați, în cadrul programului național „Școala din spital”.

Pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii cu boli cronice, boli maligne sau alte afecțiuni care necesită spitalizare și/sau tratament/monitorizare ori aflați la recuperare se organizează „Școala din spital”, în cadrul căreia procesul de învățământ se realizează individual, în grupe sau clase, în unitatea sanitară în care aceștia sunt în tratament, în monitorizare medicală sau la recuperare.

Ministerul Educației a anunțat lansarea apelului de selecție a cadrelor didactice pentru înscrierea în Corpul național al profesorilor pentru „Școala din spital” în anul școlar 2025 – 2026.

Înscrierea vizează disciplinele de studiu cuprinse în centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2025, precizează Ministerul Educației.

Selecția pentru înscrierea în Corpul naţional al profesorilor pentru „Şcoala din spital” vizează cadre didactice care predau sau doresc să predea în spital.

Evaluarea se face pe baza dosarelor, care primesc calificativul admis sau respins, conform criteriilor stabilite de comisia de selecţie.

Prin acest program, Ministerul Educaţiei continuă o iniţiativă cu un impact social şi educaţional major: oferirea accesului la învăţământ copiilor care, din motive medicale, nu pot frecventa cursurile obişnuite.

Profesorii incluşi în „Şcoala din spital” desfăşoară activităţi personalizate, adaptate stării de sănătate a elevilor, contribuind astfel la menţinerea legăturii acestora cu procesul educaţional şi la reintegrarea lor şcolară după externare, notează ziarul bursa.ro.