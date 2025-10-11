- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEducație

Cine e Andrei Victor Păun, Elevul Anului în Prahova

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
Andrei Victor Paun
Andrei Victor Păun

La doar 16 ani, Andrei Păun, acum elev  în clasa a X-a la C.N.„Mihai Viteazul din Ploiești, a demonstrat că tinerii proveniți din mediul rural pot face oricând performanță. Deși face zilnic naveta de la Ciolpani la C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești, unde a ales să se mute încă din clasa a VII-a, adolescentul are planuri mari și visuri pe măsură. Olimpic național, dar și internațional, Andrei a fost desemnat, pe 9 octombrie, Elevul Anului în Prahova.

- Publicitate -

Din articol

Andrei este acel puști modest, cu foarte mult simț și  extrem de concentrat pe ceea ce înseamnă educație. Visează să ajungă să studieze la Facultatea de Inginerie Aerospațială din cadrul Universității Politehnice, asta pentru că dorința lui cea mai mare este să își construiască o carieră în inovație.

De patru ani face naveta de la Ciolpani

A ales să se mute în clasa a VII-a la liceul din din Ploiești, în ciuda navetei de 28 de km. dus, 28 întors, fiindcă, spune Andrei, a simți că așa are mai  multe oportunități. Nu și-a uitat  nicio secundă foștii colegi, „comunitatea sa de la sat”, cum o numește. De câte ori este rugat de către profesorii de la Școala Gimnazială nr. 1 din Ciolpani, adolescentul ajută cu sfaturi și materiale didactice pe orice tânăr cu care împărtășește pasiunea comună pentru chimie, biologie și fizică.

- Publicitate -

Performanțele lui, de-a lungul anilor, sunt numeroase și variate, dând impresia că niciodată nu obosește

Tânărul se mândrește, printre altele,  cu mențiune și calificare în lotul lărgit pentru faza internațională a Olimpiadei Naționale de Științe pentru Juniori , medalie de Argint la Olimpiada Națională de Fizică, mențiune și calificare în lotul lărgit pentru faza internațională a Olimpiadei Naționale de Științe pentru Juniori, medalie de Argint la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori, premiul I la Olimpiada Națională de Chimie , diplomă de onoare la Olimpiada Națională de Fizică, dar și medalie de Bronz la Olimpiada Națională de Fizică.

„Acest titlu mă onorează, dar mă și responsabilizează”

Faptul că a fost ales Elevul Anului în Prahova, „m-a bucurat enorm. Eram în sală, știam că vom fi premiați pentru performanțele școlare, însă, nicio secundă nu m-am gândit că eu voi primi acest titlu. A fost o surpriză uriașă, mi-au dat lacrimile. Acest titlu mă onorează, dar mă și responsabilizează”, ne-a mărturisit Andrei, care, dincolo de școală, are și alte pasiuni.

Bill Gates rămâne personalitatea pe care ar dori să o cunoască

Îi place să se plimbe cu bicicleta prin comuna în care trăiește, „Crimă și Pedeapsă” a lui Dostoevsky este cartea lui de suflet, căci oferă o perspectivă inedită asupra motivației din spatele unor acțiuni care nu sunt acceptate de societate, „Bad Boys: Ride or Die” e unul dintre filmele favorite, mănăstirea Hurezi e preferata lui din ce a vizitat până acum, lăcașul de cult din Vâlcea fiind unul special, care îl atrage fără un anume motiv, iar Bill Gates rămâne personalitatea pe care ar dori să o cunoască, marele inovator fiind un model de perseverență și adaptabilitate de la care, mai spune Andrei, are ce învăța.

- Publicitate -

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Articole asemănătoare

Festivalul Castanilor 2025. Interviu cu Mircea Vintilă

Alexandru Olteanu Alexandru Olteanu -
Cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului Castanilor – In...

Rezultatele raziei poliției prahovene la Valea Călugărească

Corina Matei Corina Matei -
Sâmbătă, 11 octombrie 2025, o razie de amploare a...

Reuniune hipică, duminică, la Hipodromul Ploiești

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Hipodromul din Ploiești găzduiește, duminică, 12 octombrie, începând cu...
- Publicitate -

Voxpublica

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....

Generația TikTok care nu mai ascultă sau poate doar nu se mai simte auzită

Eugenia Popovici Eugenia Popovici -
Eugenia Popovici, psiholog-psihoterapeut, publică astăzi în Observatorul Prahovean o...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -