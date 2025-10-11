Cine e Andrei Victor Păun, Elevul Anului în Prahova

La doar 16 ani, Andrei Păun, acum elev în clasa a X-a la C.N.„Mihai Viteazul din Ploiești, a demonstrat că tinerii proveniți din mediul rural pot face oricând performanță. Deși face zilnic naveta de la Ciolpani la C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești, unde a ales să se mute încă din clasa a VII-a, adolescentul are planuri mari și visuri pe măsură. Olimpic național, dar și internațional, Andrei a fost desemnat, pe 9 octombrie, Elevul Anului în Prahova.

Andrei este acel puști modest, cu foarte mult simț și extrem de concentrat pe ceea ce înseamnă educație. Visează să ajungă să studieze la Facultatea de Inginerie Aerospațială din cadrul Universității Politehnice, asta pentru că dorința lui cea mai mare este să își construiască o carieră în inovație.

De patru ani face naveta de la Ciolpani

A ales să se mute în clasa a VII-a la liceul din din Ploiești, în ciuda navetei de 28 de km. dus, 28 întors, fiindcă, spune Andrei, a simți că așa are mai multe oportunități. Nu și-a uitat nicio secundă foștii colegi, „comunitatea sa de la sat”, cum o numește. De câte ori este rugat de către profesorii de la Școala Gimnazială nr. 1 din Ciolpani, adolescentul ajută cu sfaturi și materiale didactice pe orice tânăr cu care împărtășește pasiunea comună pentru chimie, biologie și fizică.

Performanțele lui, de-a lungul anilor, sunt numeroase și variate, dând impresia că niciodată nu obosește

Tânărul se mândrește, printre altele, cu mențiune și calificare în lotul lărgit pentru faza internațională a Olimpiadei Naționale de Științe pentru Juniori , medalie de Argint la Olimpiada Națională de Fizică, mențiune și calificare în lotul lărgit pentru faza internațională a Olimpiadei Naționale de Științe pentru Juniori, medalie de Argint la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori, premiul I la Olimpiada Națională de Chimie , diplomă de onoare la Olimpiada Națională de Fizică, dar și medalie de Bronz la Olimpiada Națională de Fizică.

„Acest titlu mă onorează, dar mă și responsabilizează”

Faptul că a fost ales Elevul Anului în Prahova, „m-a bucurat enorm. Eram în sală, știam că vom fi premiați pentru performanțele școlare, însă, nicio secundă nu m-am gândit că eu voi primi acest titlu. A fost o surpriză uriașă, mi-au dat lacrimile. Acest titlu mă onorează, dar mă și responsabilizează”, ne-a mărturisit Andrei, care, dincolo de școală, are și alte pasiuni.

Bill Gates rămâne personalitatea pe care ar dori să o cunoască

Îi place să se plimbe cu bicicleta prin comuna în care trăiește, „Crimă și Pedeapsă” a lui Dostoevsky este cartea lui de suflet, căci oferă o perspectivă inedită asupra motivației din spatele unor acțiuni care nu sunt acceptate de societate, „Bad Boys: Ride or Die” e unul dintre filmele favorite, mănăstirea Hurezi e preferata lui din ce a vizitat până acum, lăcașul de cult din Vâlcea fiind unul special, care îl atrage fără un anume motiv, iar Bill Gates rămâne personalitatea pe care ar dori să o cunoască, marele inovator fiind un model de perseverență și adaptabilitate de la care, mai spune Andrei, are ce învăța.