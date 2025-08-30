Sindicalist după discuția cu premierul: „Am vorbit cu un perete”

Simion Hăncescu, liderul sindicaliștilor din Educație, a amenințat cu boicotarea deschiderii anului școlar, după întâlnirea cu premierul Bolojan. Contactat de observatorulph.ro, liderul FSLI a precizat faptul că discuțiile s-au purtat cu „un perete, total indiferent în fața revendicărilor profesorilor”.

Aflați în pline proteste, sindicaliștii din Educație spun că noul an școlar va fi boicotat dacă Guvernul nu revine asupra măsurilor de austeritate.

Liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hăncescu a precizat faptul că, „la ora actuală, sistemul educational este cel mai lovit”, motiv pentru care „boicotul este singura soluție.

„Am vorbit cu un perete, total indiferent în fața revendicărilor. Nu pot să spun acum decât că deschiderea anului şcolar se va face, în premieră în România, în ultimii 35 de ani, în faţa Palatului Victoria, a Palatului Cotroceni şi a prefecturilor din țară. Mizăm pe prezența a circa 30.000 de oameni în stradă.

Ne-a ajuns cuțitul la os, nu mai putem fi batjocura lor. Acest nou an școlar va fi unul greu, dar ne asumăm acest lucru. Ne asumăm și faptul că, probabil, ce s-a întâmplat în 2023, când profesorii au stat în grevă trei săptămâni, a fost nimic pe lângă ce se va întâmpla de data aceasta”, a transmis, pentru observatorulph.ro, liderul sindicaliștilor din Educație.