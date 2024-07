Opt absolvenți ai C.N. Militar din Breaza, admiși la specializarea aviație piloți din cadrul Academiei Forțelor Aeriene

Opt absolvenți ai C.N. Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza au fost admiși la Facultatea de Management aeronautic, specializarea aviație piloți – aeronave cu motoare reactive, din cadrul Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă”. Fascinați încă de mici de avioane, visul tinerilor de a deveni piloți prinde aripi, încrezători fiind că, pentru ei, doar cerul este limita.

Caracterul puternic, încrederea în forțele proprii și ambiția cultivate pe parcursul anilor de liceu i-au ajutat pe cantemiriști să ajungă la această performanță.

„Îndrăgostiți de avioane și dornici să evolueze într-un mediu dinamic, au muncit ca visul lor să devină realitate. După un drum lung și solicitant, cu probe medicale, psihologice și test de verificare a cunoștințelor, trăiesc, astăzi, bucuria reușitei”, a transmis conducerea Colegiului Militar din Breaza.

„Pasiunea mea pentru a pilota a început din copilărie. Visul de a zbura mi-a alimentat determinarea de a deveni pilot și am fost norocos să am sprijinul și încurajarea celor dragi pe tot parcursul acestei călătorii. Prin multă muncă și dedicare, am reușit să-mi urmez visul și să fiu admis la Academia Forțelor Aeriene, la arma piloți. Este o onoare și o realizare extraordinară pentru mine. Abia aștept să îmi continui călătoria pentru a deveni un pilot profesionist. Zborul reprezintă pentru mine libertatea absolută și sunt nerăbdător să îmi transform pasiunea într-o carieră în care să pot zbura spre noi orizonturi în fiecare zi”, a mărturisit unul dintre viitorii piloți, Cătălin Deaconu.

Ceilalți șapte colegi de-ai săi la fel de norocoși, ambițioși și determinați sunt Ștefan Galavan, Denis Lupașcu, Albert Păunescu, Teodor Popescu, Ștefan Alexandru Vlad, David Tămaș și David Ungureanu. Cu toții sunt de părere că succesul nu vine niciodată din ceea ce faci ocazional, vin din ceea ce faci în mod consecvent.