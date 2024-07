Câmpineanca Sidonia Precup, al doilea 10 curat din Prahova, după contestații, la Evaluarea Națională

Sidonia Precup, absolventa Colegiului Național „Nicolae Grigorescu” din Câmpina a reușit să obțină 10 curat la Evaluarea Națională, după afișarea contestațiilor. Astfel, alături de Alexia Pelin de la C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești, câmpineanca este al doilea copil din Prahova cu rezultat perfect la examenul național.

Sidonia Precup a absolvit clasa a VIII-a la C.N. „Nicolae Grigorescu”, iar la Evaluarea Națională a obținut, în primă fază, nota 10 la proba de limba și literatura română și 9,90 la matematică. O medie, așadar, de 9,95 care îi asigura în mod cert un loc la specializarea Științele Naturii din cadrul colegiului câmpinean.

Adolescenta, sfătuită de profesorul de matematică, a decis, însă, să conteste rezultatul la cea de-a doua probă.

Astfel, a reușit să obțină, în urma reevaluării lucrării, cele 10 sutimi pierdute inițial. „Nu pot să cred, este ireal, mi se pare că visez. Am riscat fiindcă puteam fi depunctată, însă, nu a fost așa. Am primit și la matematică nota perfectă. Nu am trăit vreodată o mai mare bucurie”, a spus Sidonia, în urmă cu puțin timp, odată afișate rezultatele de după contestații.