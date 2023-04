Locul I la Olimpiada județeană de Limba și Literatura Română, clasa a VI-a, a fost câștigat în premieră de eleva unei școli private din Ploiești

Carla Banuc, elevă în clasa a VI-a B, a școlii gimnaziale internaționale SPECTRUM, din Ploiești, a câștigat locul I la Olimpiada județeană de Limba și Literatura Română, urmând să ne reprezinte la Olimpiada Națională ce se va desfășura în această vacanță la Arad.

Carla continuă seria rezultatelor foarte bune obținute în ultimii ani de elevi ai acestei școli ploieștene, printre se numără și Ingrid Vârlan, singura româncă admisă la West Point, cea mai prestigioasă academie militară din SUA.

Iată cum descrie Carla despre reușita ei, prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de facebook a școli:

”Când am aflat rezultatul de la OIimpiada de Limba și Literatura Română am rămas, pentru un timp, împietrită. M-am simțit ca și cum o ușă de pe un coridor unde stătusem multă vreme, a fost deschisă.

Ca și cum ceasul a început în sfârșit să ticăie cum trebuie, în direcția potrivită, cu un sunet nici prea grav, nici prea subțire. Am simțit că am plecat într-o călătorie pe care am asteptat-o toată viața mea.”

Mesajul elevei este însoțit de felicitările conducerii școlii:

”Responsabilitatea, munca susținută și perseverența au răsplătit-o pe eleva noastra , Carla Banuc, cu premiul I, cel mai bun rezultat din județ la Olimpiada de Limba și Literatura Română și calificarea la Olimpiada. Felicitări, Carla !!! Îți dorim să ai parte de o călătorie minunată! 😊”

Aceleași aprecieri le merită și profesorul îndrumător Adelina Popa, care a știut să o sprijine pe Carla pentru atingerea acestei performanțe.