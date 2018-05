Un proiect care poate seta trendul dezvoltării imobiliare a Ploieștiului este posibil să apară în Nordul orașului

După o stagnare de mai bine de 20 de ani, Ploieștiul înregistrează o relansare în forță a pieței construcției de locuințe noi. După un început timid, în urmă cu trei-patru ani, astăzi suntem martorii începutului boom-ului imobiliar care, cu siguranță, va schimba total viața în oraș. Toți specialiștii sunt de acord că proiectele care sunt acum, fie în faza de aprobare, fie la început de construire, vor avea un impact semnificativ asupra calității vieții în Ploieștiul viitorului apropiat. Și asupra percepției de care se va bucura orașul atât printre oamenii obișnuiți, cât, mai ales am îndrăzni să spunem, în mediul de business. Care sunt tendințele pieței? Cum vor arăta proiectele care vor fi finalizate peste trei ani, sau cinci ani sau zece ani? Sunt întrebări la al căror răspuns sunt foarte puțini care se gândesc. Și mai puțini sunt cei care acționează în sensul gândirii unor direcții clare, benefice comunității.

O trăsătură a începutului acestei noi piețe în expansiune este aceea că până de curând proiectele imobiliare noi s-au dezvoltat într-o discreție remarcabilă. Cumva peste noapte au apărut blocuri noi, în zone la care te-ai fi așteptat mai puțin. Vestul Ploieștiului este etalon în acest sens.

Oriunde au fost poziționate, apartamentele sau casele nou construite s-au vândut ca pâinea caldă, ceea ce a dus la trezirea interesului dezvoltatorilor, locali sau din alte zone ale țării, pentru investiții în acest domeniu.

A fost și o perioadă a marilor eșecuri arhitectonice, de proiectare sau urbanistice. Fără a intra în detalii – despre proiecte toxice, nereușite, am tot vorbit – putem spune că principala trăsătură comună a acestor proiecte a fost aceea că, în lipsa unor reglementări urbanistice clare, principala victimă a fost ideea de ”spațiu comun” sau ”utilitatea publică”.

Au fost vândute sau sunt în curs de vânzare locuințe la care, pe traseu, dezvoltatorul a renunțat la elemente esențiale pentru confort și grad de civilizație. În faza de construcție, în scopul rentabilizării maxime a investițiilor și pe fondul unor autorități slabe și lipsite de viziune, antreprenorii au ”tăiat” elemente vitale ale unităților locative pe care le construiau.

Evident, cumpărătorii de bună credință și ideea de spațiu comun, au fost victime sigure și neprotejate. Au fost construite blocuri fără un minim de spațiu verde sau de amenajări comunitare, sociale. Au fost vândute apartamente fără locuri de parcare sau cu mari deficiențe de proiectare.

Fără ca cineva să aibă ceva de obiectat, a apărut enormitatea probării construcției de blocuri în zonele de case ale orașului. Au fost masacrate spații verzi. Toate acestea s-au produs la vedere, fără nicio perdea, dar și fără ca vreo autoritate să reacționeze ferm.

În acest context nu este deloc de mirare că articolele scrise în ultima vreme pe marginea felului în care este manageriat Urbanismul Ploieștiului au suscitat un interes mare. De asemenea, au generat reacții dintre cele mai diverse. Dintre ele am remarcat o întrebare care ni s-a părut foarte interesantă: ”există în Ploiești proiecte rezidențiale ok?”. Adică să respecte condiții urbanistice decente (fie și) minimale.

Pornind de la această observație, am fost atenți la proiectele discutate în ultimele ședința ale Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism (CTATU). La ultima ședință am descoperit unul dintre proiectele aflate în faza de dezbatere publică are toate șansele să devină model de bună practică în domeniu. Este vorba de proiectul imobiliar pe care intenționează să-l dezvolte în zona „Albert” dezvoltatorul Maristar, constructorul care ridică în zonă proiectul MSR Residence.

Practic, în scurt timp, dacă nu apar situații excepționale, va apărea un mini-cartier nou-nouț pe terenul în care în acest moment se află fabrica de confecții ”Smart”, în imediata vecinătate a Kaufland Nord.

Lucru destul de rar, propunerea a trecut fără obiecțiuni din partea specialiștilor la ultima ședință a CTATU și ne-a atras atenția prin câteva abordări care pot seta trendul pieței construcțiilor rezidențiale în Ploieștiul anilor următori. Deci merită remarcat și urmărit.

Prima remarcă este aceea legată de infrastructură: este primul proiect particular în care dezvoltatorul prevede construcția unor drumuri de acces cu lățime de 7 metri, sens giratoriu pe proprietate și spații speciale și bine delimitate pentru operatorii de servicii.

Tot o excepție de la regula nefericită a construcțiilor ridicate în Ploiești în ultimii ani este aceea a distanței lăsate față de vecini. Cu 21 de metri lăsați liberi până la limitele de vecinătate și 35 de metri până la Bulevardul Republicii. Discutăm de un context în care majoritatea covârșitoare a constructorilor împing către minimum limita minimă legală în care pot construi.

O noutate pentru noul val de construcții rezidențiale în Ploiești este gradul de ocupare foarte redus- 35%. Practica actuală a majorității dezvoltatorilor imobiliari este aceea de a exploata la maximum gradul de ocupare al terenului.

De regulă, această ocupare se face în detrimentul unor obiective de interes comunitar. Dispar astfel, rând pe rând, locuri de parcare pentru vizitatori, locuri de joacă sau, foarte important, sunt reduse la limita de jos spațiile verzi etc.

Prin comparație cu dezvoltările actuale, viitorul cartier are prevăzute a fi construite două locuri de joacă, un parc, o grădiniță și spațiu verde pe terenul lăsat pe vecinătatea cu bulevardul.

Fiind vorba despre un proiect aflat încă în faza de dezbatere publică, este interesant de urmărit dezvoltarea lui ulterioară. Va respecta dezvoltatorul Maristar întocmai proiectul prezentat la ședința CTATU sau se va adapta obiceiurilor (rele) ale pieței locale? Rămâne de văzut.

În opinia noastră, dacă dezvoltatorul se va ține de proiect, acesta are cele mai mari șanse să devină un etalon de dezvoltare urbană a Ploieștiului.

Informații publice despre dezvoltatorul Maristar COM SRL

Data înființării: 2007,

Obiect de activitate: construcții industriale, construcții de infrastructură, construcții civile,

Cifră de afaceri 2017: 76.535.943 lei,

Lucrări de referință:

Ansambluri rezidențiale în București, Băneasa și Otopeni,

Magazine Lidl în Bucureşti,

Magazine Kaufland în București,

Lucrări de terasamente, beton monolit, platforme și drumuri aferente proiect Siemens - Production Hall Sykatec Plant Sibiu,

Depozite carburanți Oscar Downstream Arad, Mureș, Neamț, Brașov, Călărași,

Execuție incintă subterană pentru testare în incinta Cameron Ploiești.