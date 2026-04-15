Inflația se apropie de 10%. Pe ce au cheltuit mai mult prahovenii

Cifre sumbre vin de la Institutul Național de Statistică. Rata anuală a inflației a urcat în luna martie la 9,9%. Cea mai mare îngrijorare din ultima vreme a românilor a fost scumpirea carburanților, care a ținut capul de afiș zile la rând și încă ne dă fiori, pentru că lucrurile sunt într-o continuă schimbare. Așadar, efectele complete ale scumpirii carburanților le vom vedea abia din aprilie.

- Publicitate -

Însă, potrivit analiștilor economici, nu carburanții au fost cei care s-au scumpit cel mai mult luna trecută, ci prețurile serviciilor, care au crescut cu aproximativ 11% față de martie 2025, urmate de mărfurile nealimentare (+10%) și cele alimentare (+7%). Biletele CFR au costat mai mult cu 24%.

Scumpiri de peste 14% s-au înregistrat și la serviciile de apă, canal și salubritate. De asemenea, doamnele au resimțit din plin scumpirile, după ce au constatat că au plătit mai mult pentru serviciile de cosmetică.

- Publicitate -

La mărfurile nealimentare, românii au scos mai mulți bani din buzunar pentru factura la energia electrică. Aceasta s-a scumpit odată cu eliminarea plafoanelor.

În materie de produse alimentare, am plătit mai mult, în luna martie, pe cafea. Prețul acesteia a urcat cu peste 23%, față de luna martie a anului trecut, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Ne-au costat mai mult și fructele proaspete, dar și laptele și pâinea s-au scumpit cu aproape 10 procente.

Iar scumpirile vor continua luna aceasta, când, potrivit estimărilor economiștilor, inflația anuală ar putea urca peste 10%. Abia spre final de an s-ar putea să ne mai revenim, atunci când se preconizează o rată a inflației spre 8%.