Rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești va fi repornită. SUA și-au dat acordul

România a primit acordul oficial al Guvernului Statelor Unite pentru repornirea rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploiești, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Decizia vine după solicitarea unei derogări de la sancțiunile impuse companiei Lukoil și ar putea duce la reluarea activității rafinăriei în perioada următoare.

Potrivit ministrului, redeschiderea rafinăriei este considerată un element important pentru stabilizarea pieței de carburanți din România și pentru creșterea capacității de rafinare interne.

Repornirea ar putea dura aproximativ 45 de zile

Bogdan Ivan a explicat la Antena 3 că, după primirea acordului oficial, este necesară o perioadă tehnică pentru reluarea activității.

Procesul include readucerea personalului, recalibrarea instalațiilor și verificarea siguranței operaționale, etape care pot dura aproximativ 45 de zile până la producția efectivă de carburanți.

„Vom avea prețuri mai mici decât în întreaga regiune”

Petrolul nu va proveni din Rusia

Ministrul Energiei a precizat că rafinăria din Ploiești nu va procesa țiței rusesc, iar profitul rezultat nu va fi direcționat către Rusia.

Materia primă ar urma să fie adusă din state precum Azerbaidjan și Kazahstan, unde România are deja contracte de aprovizionare.

Reluarea activității rafinăriei Petrotel ar putea crește capacitatea de rafinare a României și ar contribui la asigurarea necesarului de benzină și motorină pe piața internă.

Rafinăria Petrotel a fost oprită în contextul sancțiunilor internaționale impuse companiei ruse Lukoil.