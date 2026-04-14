Unde găsești cea mai ieftină motorină în Ploiești. Diferențe de preț între benzinării

La trei zile de la ieftinirea carburanților operată de Petrom, stațiile acestui lanț de distribuție afișează în continuare cele mai mici prețuri din Ploiești.
Potrivit aplicației Monitorul Prețurilor, administrată de Consiliul Concurenței, marți, 14 aprilie, cea mai ieftină benzină din Ploiești se găsește la stațiile Petrom, la prețul de 9,72 lei/litru.
Același lucru este valabil și pentru motorina standard, vândută de Petrom cu 9,58 lei/litru.
La polul opus se află stațiile Rompetrol, unde motorina costă 10,02 lei/litru, iar benzina 9,11 lei/litru, precum și stațiile MOL, unde motorina se vinde cu 9,99 lei/litru, iar benzina tot cu 9,11 lei/litru.
Reamintim că în România, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, motorina s-a scumpit, în medie cu peste 2,5 lei, iar benzina cu 1,5 lei.