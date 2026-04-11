Sipex, o nouă fabrică de materiale de construcții vrea să vină în Prahova

Sipex, distribuitorul de materiale pentru construcții, pregătește construcția unei noi fabrici în Prahova, potrivit celor declarate de Irinel Gheorghe, directorul general al companiei, într-un interviu acordat Economedia.

Potrivit sursei citate, unitatea ar urma să vizeze și materiale pe care România le importă. Construcția noii fabrici ar trebui să înceapă în 2026, iar finalizarea ei este estimată pentru 2028.

Irinel Gheorghe, CEO al firmei, a menționat însă că, la nivelul pieței, e nevoie de atenție suplimentară, într-un context de crize suprapuse. Reprezentanții Sipex anunțaseră încă de la finalul lui 2025 că pregătesc construirea unei unități de producție de mortare uscate, produse umede și materiale termoizolante la Ariceștii Rahtivani, pentru care terenul a fost deja achiziționat.

Totuși, directorul spune că firma are un plan pe următorii ani, nu doar pe termen scurt, dar adaugă că, în acest moment, piața se află într-un context volatil.

“Suntem, din păcate, într-un context destul de ciudat, sunt suprapuse multe crize și atunci, cumva, planurile noastre sunt adaptate la ceea ce se întâmplă. Suntem foarte atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru – în jurul nostru, ca țară, în jurul nostru, ca membri ai Uniunii Europene. Încercăm să fim foarte flexibili.

În termeni de business, asta înseamnă că ar trebui să fim atenți ca acolo unde livrăm să fie proiecte care să fie finanțate, care pot fi duse la bun sfârșit, să fie proiecte în care noi să încercăm să vindem sistemele noastre de produse și nu doar un singur produs, astfel încât eficiența noastră să fie maximă”, a declarat Irinel Gheorghe pentru sursa citată.