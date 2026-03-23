Lovitură pentru Autostrada Ploiești–Brașov: zero bani în buget și amendă pentrru proiectant

Autostrada A3 Ploiești–Brașov, unul dintre cele mai așteptate proiecte rutiere din România, rămâne blocată. Compania Națională de Investiții Rutiere anunță sancțiuni împotriva proiectantului.

- Publicitate -

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a anunțat că firma Consitrans, care proiectează tronsonul de A3 de pe Valea Prahovei, a fost amendată cu peste 4 milioane de lei pentru întârzieri și pentru nerespectarea obligațiilor contractuale. Mai mult, compania de stat ia în calcul inclusiv rezilierea contractului.

Declarația vine în contextul în care, pentru tronsonul Ploiești–Brașov, nu a fost prevăzut niciun leu în bugetul pe 2026.

- Publicitate -

Gabriel Budescu a explicat că proiectul a intrat într-un blocaj, iar fondurile au fost direcționate către investiții unde documentațiile și lucrările avansează, cum este cazul Autostrăzii A8. Șeful CNIR a susținut însă că, dacă situația se deblochează și proiectantul reintră efectiv la lucru, banii pot fi realocați rapid.

Informațiile confirmă ceea ce Observatorul Prahovean arăta încă din ianuarie: Autostrada Ploiești–Brașov este blocată de peste cinci ani la stadiul de studiu de fezabilitate.

Potrivit răspunsurilor obținute atunci de la CNIR și analizate în articolul publicat de Observatorul Prahovean, proiectul nu s-a împotmolit din lipsă de bani sau din cauza terenului dificil, ci în birocrație, interpretări diferite ale normativelor și incapacitatea administrativă de a lua decizii ferme.

- Publicitate -

Mai exact, tronsonul dintre Ploiești și Brașov, considerat esențial pentru degrevarea traficului de pe DN1 și Valea Prahovei, a rămas captiv în faza documentației, deși presiunea publică și nevoia economică sunt uriașe.