Rafinăria Petrotel Lukoil, aproape de reluarea activității

Astăzi a avut loc, la rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești, o ședință la care a participat și Ion-Bogdan Bugheanu, supraveghetorul special desemnat de statul român pentru cele patru companii ale Lukoil România.

Potrivit unor surse guvernamentale, rafinăria Petrotel Lukoil și-ar putea demara operațiunile de pregătire a pornirii instalațiilor producția de carburanți chiar de săptămâna viitoare.

Guvernul așteaptă răspunsul la scrisoarea deja transmisă autorităților din SUA, respectiv Office of Foreign Assets Control (OFAC) — agenție din cadrul Departamentului Trezoreriei americane — privind suspendarea interdicțiilor pentru o perioadă de șase luni.

Reamintim că Petrotel Lukoil a intrat în revizie generală în octombrie anul trecut, însă producția nu a mai fost reluată din cauza restricțiilor impuse de Statele Unite.

Rafinăria Lukoil din Ploiești asigura peste 20% din producția internă de carburanți.

În prezent, Petrobrazi este singura rafinărie funcțională din România, însă și-a diminuat producția din cauza unor lucrări de mentenanță, în timp ce Petromidia, cea mai mare unitate de procesare a țițeiului din țară, se află în revizie generală până la sfârșitul acestei luni.