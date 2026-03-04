Buchet de trandafiri la 1 leu. Kaufland, acuzat că sabotează producătorii români de flori

O promoție cu impact – buchete de 13 fire de trandafiri reduse cu 94%, de la 18,49 lei la 1 leu, de 1 Martie – a declanșat un conflict între producătorii români de flori și retailerul Kaufland.

Producătorii reclamă că astfel de prețuri „sabotează” piața locală, în timp ce Kaufland susține că reducerea a fost aplicată la finalul zilei, ca măsură de evitare a risipei.

Producătorii: „Suntem sufocați de importuri și prețuri de dumping”

Într-o declarație pentru Agrointeligența, Ion Călin, președintele Asociației Producătorilor de Flori Muntenia, spune că producătorii sunt „la limita supraviețuirii”, invocând concurența neloială și importurile, iar exemplul buchetului redus drastic de 1 Martie ar fi „fără șanse” pentru cei care produc local.

Acesta arată că, deși zambilele și lalelele rămân cele mai cerute flori în perioada 1–8 Martie, presiunea prețurilor foarte mici îi obligă pe producători să vândă chiar sub prețul de producție.

Reacția Kaufland: „Reducere aplicată la finalul zilei, pentru a evita risipa”

Kaufland a reacționat și a transmis că prețul buchetului de trandafiri a fost redus la finalul zilei pentru a evita risipa produsului.

Retailerul, citat de profit.ro, precizează că prețul inițial a fost 18,49 lei, iar reducerea s-a făcut printr-o procedură standard de „vânzare accelerată”, aplicată produselor alimentare și nealimentare aflate aproape de finalul perioadei optime de comercializare.

În aceeași reacție, compania invocă obiectivul asumat de a reduce cu până la 50% risipa alimentară până în 2030.