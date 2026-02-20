LEMS – povestea mobilierului de calitate fabricat în Prahova pentru România

Campania „Din Prahova pentru România” reunește cei mai de succes actori ai scenei economice prahovene, de la antreprenori locali la multinaționale care aduc plus valoare comunității și care sunt recunoscute la nivel național ca repere în business.

Astăzi, în cadrul campaniei ”Din Prahova pentru România”, vorbim despre un business de succes din domeniul fabricării mobilierului de calitate – povestea LEMS, brandul producătorului LEMET.

LEMET este o companie românească fondată în 1991, în comuna Brebu, județul Prahova. Aici, tehnologia de ultimă generație se îmbină cu priceperea oamenilor într-o producție desfășurată pe linii complet automatizate.

În fiecare an, în fabrica LEMET sunt procesate aproximativ 3.500.000 de panouri, sunt realizate peste 80.000 de piese din lemn masiv și peste 13.000 de articole tapițate, care ajung în casele românilor din întreaga țară. Prin cele 70 de magazine LEMS, însumând o suprafață de aproape 80.000 mp, mobilierul românesc ajunge mai aproape de fiecare familie – creat cu grijă, pricepere și respect pentru detaliu.

Astăzi, compania operează lanțul de magazine de mobilă LEMS, cu 70 de locații la nivel național. Valorile sale sunt calitatea, accesibilitatea, designul modular, transparența și autenticitatea reflectate și în campania „Din culisele LEMS”, realizată împreună cu LinksPR și Mircea Radu din 2025.

Cum a luat naștere brandul LEMS și care sunt valorile care îl definesc astăzi

Brandul LEMS s-a născut din dorința companiei LEMET de a aduce mobilier românesc în casele oamenilor printr-o rețea națională de showroom-uri. Începând cu anul 2004 și până în prezent, bazându-se pe un model de business eficient similar sistemului tip franciză, LEMS a devenit cea mai extinsă reţea de magazine specializate în vânzarea de mobilă de calitate superioară.

Brand 100% ROMÂNESC! 66 de orașe; 70 de magazine; aprox. 80.000 mp.

Creat pe principiul “Expoziţia de mobilă din orașul tău”, magazinul LEMS transmite o stare de spirit: Buna dispoziţie de acasă. Valorile actuale – calitate, accesibilitate, design modular, transparență și autenticitate – sunt cele care definesc astăzi lanțul de magazine de mobilă LEMS, operat de LEMET.

Conceptul de “mobilier de calitate fabricat în România” de LEMET

Pentru compania LEMET, care operează rețeaua LEMS, acest concept înseamnă control pe întregul proces, de la proiectare până la livrare, și responsabilitatea de a livra un standard constant superior, la un preț onest.

Prețuri corecte fără a face compromisuri la calitate

LEMET produce mobilierul în România și îl distribuie prin lanțul de magazine LEMS. Prin producție locală, optimizarea fluxurilor industriale și parteneriate cu furnizori europeni consacrați precum Biesse, Cefla, Paolino Bacci, Egger, Kronospan, Blum, Häfele, compania reușește să mențină prețuri corecte fără compromisuri la calitate, cu marje din ce in ce mai mici.

Tipuri de mobilier în oferta LEMS – și pentru ce tip de locuință se potrivesc

În rețeaua de magazine LEMS, operată de LEMET, se găsește mobilier pentru living, dormitor, bucătărie, hol și spații mici. Programele modulare (ex. Elegance, Sereno, Box, Domino) se potrivesc atât apartamentelor urbane, cât și caselor mari.

Cele mai apreciate colecții din rețeaua LEMS sunt Elegance, Sereno si Loft, bucătăriile Gazelle și Karisma, plus gama de tapiterie LEMS sofa® collection, toate produse de LEMET în Brebu – Prahova.

Alegerea materialelor și finisajelor pentru mobilierul LEMS – Există testări de durabilitate și control al calității

LEMET selectează materii prime, materiale si tehnologie de ultima ora de la furnizori europeni de top – Egger, Kronospan, Blum, Hafele, Biesse, Cefla, Paolino Bacci – și testează fiecare produs în fabrica din Brebu. Mobilierul ajunge apoi în rețeaua de magazine LEMS, după ce trece prin proceduri stricte de control al calității.

Magazinele LEMS în România – structura rețelei de distribuție

Lanțul de magazine de mobilă LEMS, operat de LEMET, numără 70 de showroom-uri la nivel național, dintre care mai mult de jumătate funcționează în sistem de similar celui de franciză. Anumite produse se regăsesc și în 13 locații ce nu poarte numele LEMS.

În showroom-urile LEMS, parte din rețeaua LEMET, există consultanți specializați și mostre de materiale. Magazinul online oferă configuratoare pentru toate programele de bucatarii LEMS. Configuratiile se pot trimite foarte usor de pe dispozitivul mobil sau desktop catre cel mai apropiat magazin LEMS.

Clienții apreciază raportul calitate–preț, designul modular și serviciile complete (livrare, montaj, consultanță) oferite de LEMET prin rețeaua LEMS. Peste 60% dintre clienți aleg să revină în magazine.

LEMET derulează periodic campanii promoționale prin rețeaua fizica LEMS, dar si online. Pana pe 26.04.2026 sunt valabile reduceri de pana la 40% la toate produsele din portofoliu. In plus,se oferă termen de livrare redus pentru canapele si coltare configurabile care sunt produse la fabrica din Brebu.

Produsele fabricate de LEMET și distribuite prin rețeaua LEMS beneficiază de garanție standard, conform legislației, și de servicii post-vânzare prin showroom-uri.

Cum poate un client comanda online produsele LEMS și ce servicii oferă platforma de e-commerce (livrare, montaj, consultanță)

Prin platforma de vanzare online LEMS, operata de LEMET, clienții pot comanda direct, beneficiază de livrare la domiciliu sau la magazin, montaj profesionist și consultanță personalizată. Sunt disponibile variante de plată flexibile, prin cardurile cu rate fără dobândă sau credit online prin rate confortabile de la BT Direct si Unicredit Consumer Financing.

De ce este important pentru LEMS să păstreze producția în România

Pentru compania LEMET, care operează rețeaua LEMS, producția locală înseamnă susținerea economiei românești, locuri de muncă și control asupra calității.

Producția LEMET înglobează materii prime si materiale colaborează cu de la furnizori locali pentru materiale și servicii, iar produsele ajung în rețeaua de magazine LEMS, contribuind la dezvoltarea economică și la consolidarea lanțurilor de producție românești.

Demersuri pentru sustenabilitate – materiale ecologice, reciclare, eficiență energetică

LEMET utilizează materiale certificate, optimizează consumul energetic în fabrică și implementează programe de reciclare și reducere a deșeurilor. In urma unei investiții de 1,6 mil euro au fost instalate 3 centrale electrice formate din panouri fotovoltaice care acoperă 35% din necesarul total de energie electrică. Centralele sunt amplasate separat, cate una la fabrica LEMET din Brebu, LEMS Campina si LEMS Ploiești (Blejoi).

Produsele sustenabile sunt distribuite prin rețeaua LEMS.

Planuri pentru 2026

LEMET pregătește noi inaugurări de showroom-uri LEMS, modernizarea unor locații existente, lansarea de colecții noi și extinderea proiectelor digitale. Campania „Din culisele LEMS” va continua, consolidând transparența și comunicarea directă cu publicul.

Piața de mobilă devine tot mai competitivă și orientată spre soluții modulare și digitale. LEMET, prin rețeaua LEMS, își propune să rămână lider prin extindere, design coerent, calitate și comunicare transparentă. (P)