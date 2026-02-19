Salariul minim pe economie va crește de la 1 iulie. Cât vor câștiga angajații

Pe ordinea de zi a ședinței de joi, 19 februarie, a Guvernului se află și un proiect privind majorarea salariului minim pe economie.

Dacă documentul va fi adoptat, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi majorat la 4.325 de lei lunar, începând cu data de 1 iulie 2026. Aceasta ar însemna un venit net de 2.599 de lei, în condițiile în care taxele și contribuțiile ar totaliza 1.823 de lei.

De această majorare ar urma să beneficieze 1.759.027 de salariați.

Reamintim că Guvernul a mai decis ca, odată cu majorarea salariului minim brut de la 1 iulie, să fie aplicată și o reducere a sumei neimpozabile, de la 300 de lei la 200 de lei.

În prezent, salariul minim brut este de 4.050 de lei.