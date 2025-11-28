Britanicii acordă licență temporară pentru Lukoil

Marea Britanie a decis să permită continuarea tranzacțiilor cu Lukoil, făcând o derogare de la sancțiunile impuse de SUA, tranzacțiile fiind astfel posibile până în februarie anul viitor, în anumite condiții.

- Publicitate -

Oficiul pentru implementarea sancţiunilor OFSI are competența de a emite Licențe Generale pentru regimurile de sancțiuni naționale în temeiul Legii privind sancțiunile și combaterea spălării banilor din 2018 („Legea privind sancțiunile”).

La 27 noiembrie 2025, OFSI a emis Licența Generală INT/2025/8031092 în temeiul regulamentului 64 din Regulamentul privind Rusia (Sancțiuni) (Ieșirea din UE) din 2019 („Regulamentul privind Rusia”), care permite continuarea operațiunilor comerciale cu entitățile Lukoil International.

- Publicitate -

Orice entitate economică, care intenționează să utilizeze Licența Generală INT/2025/8031092 trebuie să consulte copia Licenței pentru detalii complete despre definiție, permisiuni și cerințe de utilizare.

Lukoil poartă negocieri cu potenţiali cumpărători pentru vânzarea activelor sale internaţionale. Obiectivul companiei este de a asigura funcţionarea neîntreruptă a acestor active în timpul vânzării şi transferării lor către noii proprietari.

În esență, vestea bună pentru angajații Lukoil din Ploiești este aceea că activitatea ar putea continua până la preluarea activelor de la actualul acționariat rusesc.

- Publicitate -

Ce înseamnă Licența Generală INT/2025/8031092

Lukoil International înseamnă Lukoil International GmbH, care este o filială a PJSC Lukoil.

Filiala Lukoil International înseamnă orice entitate deținută sau controlată, direct sau indirect, de Lukoil International în sensul regulamentului 7 din Regulamentul Rusiei.

Ce ar avea dreptul să facă Lukoil în temeiul Licenței generale INT/2025/8031092, sub rezerva condițiilor stabilite în licență:

O persoană/o entitate economică poate continua operațiunile comerciale care implică Lukoil International și o filială Lukoil International, inclusiv, dar fără a se limita la:

- Publicitate -

-Plăți către sau de la Lukoil International și/sau o filială Lukoil International în temeiul oricăror obligații sau contracte existente sau noi;

-Plăți către sau de la orice altă persoană în temeiul oricăror obligații sau contracte;

-Furnizarea și primirea de resurse economice de la Lukoil International și/sau o Filială Lukoil International.

- Publicitate -

În măsura în care Lukoil International sau o Filială Lukoil International ar fi avut dreptul (dacă nu ar fi fost desemnată) la orice fonduri (sau orice interese sau drepturi legale sau echitabile aferente) în temeiul paragrafului 4.1 din Licența Generală, fondurile nu trebuie puse la dispoziție (direct sau indirect) către sau în beneficiul Lukoil International sau al unei Filiale Lukoil International, cu excepția cazului în care aceste fonduri sunt plătite într-un cont blocat sau până în momentul în care Lukoil International nu mai este deținută sau controlată, direct sau indirect, de PJSC Lukoil în sensul regulamentului 7 din Regulamentul privind Rusia.

Permisiunile din Licența Generală INT/2025/8031092 nu autorizează niciun act care va duce la încălcarea oricărei părți a Regulamentului privind Rusia, cu excepția cazurilor permise în temeiul prezentei licențe sau al altor licențe acordate în temeiul Regulamentului privind Rusia.

Licența generală INT/2025/8031092 a intrat în vigoare la 27 noiembrie 2025 și expiră la 26 februarie 2026.