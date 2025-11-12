Prețul la energie electrică, mai mare cu 72% față de 2024

Românii au intrat în ultima parte a anului cu facturi mai mari și o inflație care dă semne de încetinire, dar nu de oprire. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), energia electrică s-a scumpit cu 72,3% în octombrie 2025 față de aceeași lună a anului trecut, rămânând principalul factor de presiune asupra bugetelor gospodăriilor. Față de luna septembrie, prețul curentului a înregistrat o ușoară scădere, de 0,27%, însă impactul pe termen lung rămâne semnificativ.

În categoriile alimentare, fructele proaspete s-au scumpit cu 22,74% față de anul trecut, iar cacaua și cafeaua cu 20,77%, potrivit datelor oficiale. Creșteri importante s-au înregistrat și la cafea (+19,25%) și fructe conservate (+14,96%). În schimb, cartofii s-au ieftinit cu 9,32%, iar alte legume și conserve de legume au scăzut cu 3,7%.

Aceste variații confirmă tendința generală, categoriile de bază, cu lanțuri scurte de aprovizionare, își mențin prețurile relativ stabile. În același timp, produsele care depind de importuri sau de energie, înregistrează scumpiri accentuate.

După energia electrică, energia termică a înregistrat o creștere anuală de 17,7%, iar gazele naturale s-au scumpit cu 4,28% doar de la o lună la alta. În același timp, cărțile, ziarele și revistele au urcat cu 10,11%, în lipsa unor scăderi semnificative la alte produse nealimentare.

La servicii, cele mai mari majorări s-au consemnat în transportul feroviar (+18,59%), urmat de serviciile de igienă și cosmetică (+18,54%). Scăderi s-au înregistrat în transportul aerian (-11,99%) și la serviciile de telefonie (-0,03%).

„Sectorul serviciilor a devenit un barometru al presiunilor inflaționiste. Costurile ridicate la energie, combustibili și întreținere se regăsesc în toate prețurile, de la transport până la utilități”, arată o analiză bazată pe datele INS.

Rata anuală a inflației a fost de 9,8% în luna octombrie, față de 9,88% în septembrie, arată INS. Scăderea ușoară indică o temperare a ritmului de creștere a prețurilor, fără o reducere reală a costurilor de trai. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52%, iar mărfurile alimentare cu 7,57%.

Pentru milioane de gospodării, toamna 2025 a adus o realitate familiar, costurile cresc, veniturile rămân în urmă. Scăderile marginale nu se traduc în facturi mai mici, iar ieftinirile punctuale din transportul aerian sau telefonie nu compensează scumpirile din domeniile esențiale.

Sursa: Biziday