Povestea lui Răzvan Frangulea, tânărul arhitect ploieștean care izolează case la standarde europene

La doar 27 de ani, Frangulea Răzvan a reușit ceea ce puțini tineri antreprenori din domeniul construcțiilor pot afirma: a construit un brand solid, bazat pe calitate, respect și profesionalism. Fondator al platformelor Fibroterm.ro și nZEBexpert.ro, el promovează în România tehnologiile de izolație ecologică și eficiență energetică folosite deja în cele mai performante clădiri europene.

De la artă la arhitectură – drumul spre performanță

Născut la Ploiești, Frangulea Răzvan a fost atras încă din copilărie de domeniile creative și de tot ceea ce ține de formă, proporție și echilibru vizual.

A absolvit Colegiul de Arte „Carmen Sylva” din Ploiești, unde a studiat profilul de arhitectură, aprofundând noțiuni de desen tehnic, compoziție și natură statică.

Ulterior, a continuat parcursul firesc al pasiunii sale și a urmat studiile la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București (UAUIM) ,cea mai prestigioasă instituție de profil din România.

Astfel, după 10 ani de studiu dedicat domeniului arhitecturii, Răzvan a ales să-și pună în practică viziunea asupra construcțiilor sustenabile, fondând Fibroterm, o companie românească născută din pasiune, inovație și dorința de a aduce calitate reală în construcțiile moderne.

De la pasiune la misiune: clădiri eficiente energetic și durabile

Cu o formare solidă și o viziune clară asupra viitorului construcțiilor eficiente energetic, Răzvan a pus bazele Fibroterm, compania care a devenit un etalon în domeniul izolațiilor profesionale cu fibre de celuloză sau de lemn și al tehnologiilor de etanșare pentru clădiri nZEB și Passive House.

Tehnologie, precizie și echipe profesioniste

Fibroterm nu este doar o firmă de izolații, este un laborator de performanță tehnică.

De la utilajele profesionale de injectare, până la selecția materialelor premium, agrementate tehnic european (ETA / AT), produse certificate componente pentru case pasive, fiecare detaliu este gândit pentru a oferi eficiență maximă și durabilitate.

Sistemele instalate de echipele Fibroterm asigură o etanșare completă, eliminând pierderile de energie și transformând locuințele în spații confortabile, sănătoase și eficiente.

Fonoizolații profesionale și confort acustic premium

Pe lângă performanța termică, Fibroterm este recunoscută și pentru expertiza în fonoizolații profesionale.

Compania oferă soluții acustice ecologice, realizate atât cu fibre de celuloză suflată, cât și cu fibre de lemn, materiale care absorb excelent zgomotele aeriene, zgomotele de impact și care se aliniază perfect cerințelor de sercuritate la incendiu și al scenariilor aferente acestuia, astfel dezvoltă clasa de rezistență la foc B s1 d0 .

Prin densitățile controlate și aplicarea uniformă în pereți, planșee sau acoperișuri, sistemele Fibroterm reduc vibrațiile, reverberația și ecoul, oferind un nivel de confort acustic comparabil cu cel al construcțiilor tratate special în acest sens din Europa de Vest.

Astfel, fiecare proiect beneficiază nu doar de o izolație termică performantă, ci și de un mediu liniștit, natural și sănătos.

Într-o piață plină de compromisuri, Fibroterm alege excelența

Piața izolațiilor din România s-a umplut în ultimii ani de montatori fără experiență, fără formare tehnică și fără certificări, care folosesc utilaje artizanale și materiale ieftine, lipsite de orice agrement tehnic. Rezultatul? Izolații care se tasează în timp, pierderi de căldură și investiții ratate.

Într-un asemenea context, Fibroterm se încăpățânează să rămână fidelă calității autentice.

Deși utilizează materiale și echipamente de top, compania menține cele mai corecte prețuri raportate la performanță, pentru că, așa cum subliniază Frangulea Răzvan doar o izolație executată profesional poate atinge nivelul maxim de performanță energetică.

Această filozofie a calității fără compromis a transformat Fibroterm într-un reper național pentru cei care doresc o casă eficientă, sănătoasă și construită corect.

Inovația românească: bariera de vapori FIBRO ACTIV CONTROL+

Unul dintre cele mai mari succese semnate de Frangulea Răzvan este lansarea pe piața românească a barierei de vapori inteligente FIBRO ACTIV CONTROL+, o membrană cu Sd variabil între 0,5 și 30 m, concepută special pentru a regla în mod activ difuzia vaporilor în structura pereților și a acoperișurilor. Ce înseamnă acest lucru?

Coeficientul Sd (echivalentul grosimii stratului de aer) se modifică automat în funcție de umiditatea ambientală:

• în sezonul rece, membrana blochează difuzia vaporilor, protejând termoizolația de condens;

• în sezonul cald, permite evaporarea controlată a umidității spre interior, menținând structura uscată și sănătoasă.

Această tehnologie, folosită până acum doar în membranele premium de origine germană sau elvețiană, a fost adusă de către Fibroterm, care o comercializează la un preț cu până la 50% mai mic față de produsele competitive de aceeași calitate și grosime.

Astfel, prin FIBRO ACTIV CONTROL+, Frangulea Răzvan a demonstrat că nu este nevoie să plătim un brand internațional pentru a beneficia de aceeași performanță atunci când un brand românesc poate oferi aceeași eficiență, testată și garantată tehnic.

Colaborări de prestigiu și proiecte de referință

Seriozitatea și consecvența l-au adus pe tânărul antreprenor în colaborări cu unele dintre cele mai importante companii și dezvoltatori din România:

Verytas, Sagex Construct , Stejarii Residence și MRS Residence.

Portofoliul Fibroterm include sute de proiecte finalizate impecabil, în întreaga țară, de la locuințe private nZEB “Nearly Zero Energy Building” sau “Cladire cu consum de energie aproape zero“ și vile premium, până la clădiri publice și ansambluri rezidențiale performante energetic, Case Pasive , resorturi de lux precum Hotel Lebăda Luxury Resort & Spa sau Valedor Buşteni.

nZEBexpert.ro – educație și soluții pentru viitor

Prin platforma nZEBexpert.ro, Frangulea Răzvan promovează inovația și informarea corectă.

Site-ul oferă resurse, produse și consultanță pentru toți cei care doresc să construiască responsabil, conform cerințelor Nzeb, adică „nearly Zero Energy Buildings”, standardul european pentru clădiri cu consum redus de energie.

Potrivit legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată și modificată prin Legea nr. 101/2020, articolul 7, alin. (1) :

„Toate clădirile noi, pentru care recepția la terminarea lucrărilor se efectuează în baza unei autorizații de construire emise începând cu data de 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero (nZEB).”

Astfel, nZEBexpert.ro reunește profesioniști, furnizori și beneficiari într-un ecosistem digital dedicat performanței energetice.

Respect, calitate și promptitudine – pilonii unei afaceri moderne

Succesul Fibroterm se bazează strict pe rezultate vizibile.

Fiecare proiect este tratat cu respect, atenție la detaliu și promptitudine, valori care au consolidat reputația companiei ca fiind una dintre cele mai serioase din domeniu.

De la prima discuție până la finalizarea lucrării, clienții primesc transparență, garanții reale și un nivel de profesionalism care oferă încredere.

Serviciile Fibroterm

🔹 Izolații profesionale cu fibre de celuloză suflată

🔹 Fonoizolații ecologice cu fibre de celuloză și fibre de lemn

🔹 Etanșare completă cu membrane inteligente și benzi de difuzie controlată

🔹 Teste de calitate: Blower Door și termoviziune profesională

🔹 Consultanță pentru clădiri eficiente energetic nZEB / Passive House

🔹Sisteme de învelitoare cu țiglă metalică sau tabla fălțuită

🔹 Soluții integrate prin platforma nZEBexpert.ro

Frangulea Răzvan, tânărul arhitect din Ploiești, demonstrează că seriozitatea, etica și pasiunea pot construi mai mult decât o afacere, pot clădi un standard.

Prin Fibroterm, FIBRO ACTIV CONTROL+ și nZEBexpert, el continuă să ducă mai departe o misiune clară: