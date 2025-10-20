În ce domenii e bine să-ți deschizi afaceri în Prahova

Prahova este județul în care funcționează aproape 75.000 de companii. Dintre acestea aproape 25.300 au depus bilanțul pentru anul 2024. Dintre acestea, aproape 20.100 de firme au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 1 leu, ceea ce înseamnă că au avut activitate anul trecut.

Potrivit datelor disponibile pe platforma Termene.ro, din cele 20.100 de societăți comerciale, cea mai mare parte dintre acestea sunt microintreprinderi, adică aproximativ 17.800. În ceea ce privește firmele mici, acestea sunt 1.650, iar firme mijlocii sunt aproape 300. Firmele mari, care reprezintă motorul economiei și care au reprezentanță la nivel național, sunt 78.

Ce domenii sunt cele mai profitabile în Prahova

În ceea ce privește domeniile cu cea mai mare activitate în Prahova, și, totodată, cele mai profitabile, sunt comerțul și transporturile. Deși Prahova este un județ care apare des în analize privind industria petrolieră și turismul, iată că „motorul” ei este, de fapt, comerțul. Mai exact, este vorba de comerțul cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.

Prin localizarea în Prahova a gigantului Aquila, un alt domeniu foarte bine reprezentat în Prahova este transportul rutier de mărfuri. Dar, pe lângă acesta, sunt peste 1.000 de firme care au acest domeniu de activitate.

O altă activitate profitabilă și bine reprezentată în Prahova este reprezentată de lucrările de construcții pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale. Aproape 1.000 de firme au trecut acest obiect de activitate și se ocupă cu construcțiile.

Alte activități bine reprezentate în Prahova sunt activitățile de inginerie și consultanță tehnică, cu 455 de firme și, respectiv, transporturile terestre de pasageri, ocazionale, cu 382 de firme.

În ceea ce privește deschiderea spre piețele externe, la nivelul județului Prahova sunt identificate 840 de companii cu activități de import și 319 de companii cu activități de export.

Bineînțeles că, din punct de vedere geografic, majoritatea companiilor sunt înregistrate în mediul urban, raportul fiind de aproximativ 1,71:1 față de cele înregistrate în mediul rural.

Așa cum se observă nici turismul și nici activitățile legate de petrol nu sunt în topul celor mai profitabile domenii din județul Prahova, deși, din punct de vedere al vizibilității, acestea sunt cele mai reprezentative.

Afacerile în Prahova au crescut cu 135% în ultimii 17 ani

Potrivit datelor disponibile pe platforma menționată anterior, în cadrul unei analize a perioadei 2008-2024, s-a constatat o creștere de aproximativ 135% a cifrei de afaceri a județului. Dacă în 2008, cifra de afaceri cumulată, în Prahova, era de aproape 29 miliarde de lei, în 2024 aceasta a ajuns la aproape 69 miliarde de lei.

Profiturile nete cumulate erau, în 2008, de circa 1,7 miliarde de lei, în timp ce, în 2024, acestea totalizează aproape 6 miliarde de lei. Creșterea este, astfel, de 250% în ultimii 17 ani.

Dar nu doar cifra de afaceri și profitul cumulat a crescut în perioada analizată. Și pierderile nete cumulate cunosc un trend pozitiv. De la un total de 1,13 miliarde lei, în 2008, acestea au ajuns la 3,12 miliarde lei în 2024. Ceea ce reprezintă o creștere cu peste 175%.

Datoriile cumulate ale firmelor din Prahova au evoluat de la circa 15,8 mld. lei în 2008 la aproximativ 34,8 mld. lei în 2024, ceea ce reprezintă un avans de peste 120% în intervalul analizat.

În acest timp, numărul de angajați a scăzut în ultimii ani, de la aproximativ 147.000 în 2008, la 131.000 în 2024. Ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 11% a numărurlui de angajați în Prahova.

Sursa: Termene.ro