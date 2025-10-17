La Cocoș deschide cel de-al șaselea hypermarket, la Craiova

Rețeaua de magazine La Cocoș își continuă expansiunea accelerată la nivel național! La Cocoș deschide oficial, pe 30 octombrie, cel de-al saselea hypermarket, la Craiova, în locul fostului magazin PIC, situat pe Calea Severinului, Nr 129. Cu ocazia inaugurării, clienții vor fi întâmpinați cu oferte speciale și promoții atractive!

Magazinul din Craiova va funcționa de Luni pana Sambata, în intervalul orar 07:30 – 20:30 si Duminica de la 7:30 pana la 18:30.

”Vă așteptăm la marea deschidere, începând cu ora 9:00 – 20:30, în ziua de Joi, 30 octombrie, pentru a beneficia de toate ofertele noastre!” este mesajul echipei La Cocoș.

Fondat în 2014 la Ploiești de antreprenorul Iulian Nica, La Cocoș este cunoscut pentru politica prețurilor mici și pentru faptul că a fost primul hipermarket din România care a introdus conceptul cu trei niveluri de preț, în funcție de cantitatea achiziționată.

Parte din planul de dezvoltare stabilit împreună cu actualii investitori, care prevede inaugurarea a 12 noi locații și atingerea pragului de 1 miliard de euro în vânzări în următorii cinci ani, compania a deschis pe 24 ianuarie 2025 primul magazin din Brașov, în complexul comercial Brintex. Ulterior, pe 24 septembrie 2025, a fost inaugurat magazinul din Pitești, în centrul comercial Supernova, continuând strategia de extindere a rețelei.

Pe 30 octombrie va fi deschis un nou hypermarket în Craiova, iar la finalul lunii noiembrie compania va bifa ultima inaugurare din acest an, în Arad — în locul fostului hypermarket Real/Remarkt, situat pe Calea Radnei. Astfel, până la finalul anului 2025, rețeaua La Cocoș va ajunge la șapte unități la nivel național și estimează vânzări de aproximativ 300 de milioane de euro.

Din decembrie 2024, compania a atras în acționariat un consorțiu format din Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și fondurile de investiții Morphosis Capital și CEECAT Capital, care au preluat un pachet de 56% din acțiuni.

Deși majoritari, investitorii i-au oferit antreprenorului Iulian Nica — rămas cu 44% din acțiuni — drepturi depline de conducere, păstrând astfel viziunea și strategia inițială a brandului. Infuzia de capital adusă de către investitori are ca obiectiv deschiderea a 12 noi magazine și atingerea pragului de 1 miliard de euro în vânzări în următorii cinci ani.