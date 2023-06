Hotelul Central din Ploiești, scos la vânzare. Suma cerută de proprietarul clădirii-simbol

Una dintre clădirile simbol ale Ploieștiului, Hotel Central, este de vânzare. Proprietarul imobilului cere șase milioane de euro.

- Publicitate -

Potrivit actualitateaprahoveana.ro, Hotel Central este una dintre unitățile de cazare deținute de FEPER SA, companie din portofoliul Societăţii de Investiţii Financiare Transilvania, iar anunțul privind vânzarea imobilului a fost postat pe mai multe platforme de tranzacții online.

Anunțul de pe olx:

Hotelul Central este situat in Centrul Municipiului Ploiesti, in plina zona administrativa, comerciala si de afaceri, la doar 45 km distanta de Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti.

Construit in stil neoclasic, Hotelul Central este complet renovat. Oaspetii nostri se pot bucura de superba localizare a Hotelului Central, la cativa pasi distanta de toate punctele importante din Ploiesti: Primarie, Prefectura, Muzeul Ceasului, centre comerciale.

- Publicitate -

Hipodromul Ploiesti (singurul din Romania) se afla la doar 4 km distanta de Hotelul Central. Parcul Industrial Ploiesti in care isi desfasoara activitatea firme importante se afla la doar 8 km distanta de Hotel Central.

Suprafata construita la sol cca 2.700 mp plus terasa cca 400 mp.

Suprafata construita desfasurata cca 14.000mp iar cea utila cca 11.000mp

Teren total cca 3200mp are titlu de proprietate, are intabulare pentru teren si constructii si hotelul are autorizatie ISU

HOTEL : Total 160 camere din care 50 de 3*, restul de 4*;

Alimentatie publica : 2 restaurante ( unul cu 100 locuri si o crama de 90 locuri, cafenea+ cofetarie- 50 locuri, club-30 locuri, terasa interioara- 70 locuri la mese.

Centru de conferinte: 5 Sali dotate cu aparatura ( 1x 18locuri; 2x 50 locuri;1×20 locuri ; 1x 12 locuri);

Centru wellness : piscina, sauna,jacuzzi,aparate fitness, masaj;

Functii auxiliare :spatii de productie, depozitare, frigorifice,laborator cofetarie, spalatorie proprie , centrala termica moderna automata, parcare 6 louri in interior, 10 locuri inchiriate, 15-20 locuri in domeniul public amenajat si un parcaj mare public la 5 min;

- Publicitate -

Hotelul a fost restaurat si modernizat intre 2004 si 2021, inclusiv reconstruirea unei aripi, RK, investitii si dotari interioare la camere, restaurante, zonele comune, lifturi etc.

Gradul de ocupare a variat de la cca 60 % in 2018 la cca 45% in 2022, datorita Covid.

Personalul este calificat, cu o buna experienta in domeniu si este stabil.

Colaboram in vederea tranzactionarii.