Expoziție internațională de mașini de epocă pe Hipodromul din Ploiești, în 2026

Hipodromul din Ploiești s-a dovedit a fi gazda perfectă a evenimentului ”De la cal la cai putere” care a debutat în 2023 de la o idee a unor iubitori de autoturisme retro din oraș. Atașați în egală măsură și de cursele hipice, ei s-au gândit să-și unească cele două pasiuni într-un show, pe durata mai multor zile, în care să îmbine emoția curselor de cai cu senzațiile oferite de show auto cu mașini de epocă.

Este deja o tradiție ca evenimentul să fie găzduit de Hipodromul din Ploiești în primul weekend la lunii iunie însă puțini oameni știu cine este în spatele acestui eveniment de succes și cum a ajuns la această anvergură.