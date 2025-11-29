- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAuto-moto

Expoziție internațională de mașini de epocă pe Hipodromul din Ploiești, în 2026

Claudiu Vasilescu
Autor: Claudiu Vasilescu
De la cal la cai putere - Hipodromul Ploiești
De la cal la cai putere - Hipodromul Ploiești

Hipodromul din Ploiești s-a dovedit a fi gazda perfectă a evenimentului ”De la cal la cai putere” care a debutat în 2023 de la o idee a unor iubitori de autoturisme retro din oraș. Atașați în egală măsură și de cursele hipice, ei s-au gândit să-și unească cele două pasiuni într-un show, pe durata mai multor zile, în care să îmbine emoția curselor de cai cu senzațiile oferite de show auto cu mașini de epocă.

- Publicitate -

Este deja o tradiție ca evenimentul să fie găzduit de Hipodromul din Ploiești în primul weekend la lunii iunie însă puțini oameni știu cine este în spatele acestui eveniment de succes și cum a ajuns la această anvergură.

Sufletul proiectului este Paul Stama, un om de afaceri ploieștean care împărtășește pasiunea pentru mașini împreună cu partenerul său de afaceri Cristi Vladimirescu. Fiind fondatori ai Retrocars România, cei doi s-au gândit treacă la fapte și să pună Ploieștiul pe harta evenimentelor Retro.

În plus, era oportunitatea perfectă, mai ales că Asociația Eurospirit gestiona proiectul ”Ploiești Capitala Tineretului” și era nevoie de un eveniment de top în galeria celor la care se lucra deja. Toate păreau să se alinieze și astfel să se nască ”De la cal la cai putere”.

Este deja o tradiție ca evenimentul să fie găzduit de Hipodrom din Ploiești în primul weekend la lunii iunie

Citește continuarea articolului pe www.icars.ro AICI

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Criza apei în Prahova. Situația din localitățile afectate

Redacția Observatorulph.ro Redacția Observatorulph.ro -
12 comune și orașe din Prahova au rămas fără...

Cum au rămas 12 comune și orașe din Prahova fără apă

Marius Nica Marius Nica -
Trei orașe și nouă comune din Prahova au rămas,...

Ploieștiul otrăvit. Ministrul Mediului: ”Nu avem o baghetă magică”

Marius Nica Marius Nica -
Prezent, ieri, la Ploiești, pentru o conferință care a...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -