Expoziție internațională de mașini de epocă pe Hipodromul din Ploiești, în 2026

Hipodromul din Ploiești s-a dovedit a fi gazda perfectă a evenimentului ”De la cal la cai putere” care a debutat în 2023 de la o idee a unor iubitori de autoturisme retro din oraș. Atașați în egală măsură și de cursele hipice, ei s-au gândit să-și unească cele două pasiuni într-un show, pe durata mai multor zile, în care să îmbine emoția curselor de cai cu senzațiile oferite de show auto cu mașini de epocă.
Este deja o tradiție ca evenimentul să fie găzduit de Hipodromul din Ploiești în primul weekend la lunii iunie însă puțini oameni știu cine este în spatele acestui eveniment de succes și cum a ajuns la această anvergură.
Sufletul proiectului este Paul Stama, un om de afaceri ploieștean care împărtășește pasiunea pentru mașini împreună cu partenerul său de afaceri Cristi Vladimirescu. Fiind fondatori ai Retrocars România, cei doi s-au gândit treacă la fapte și să pună Ploieștiul pe harta evenimentelor Retro.
În plus, era oportunitatea perfectă, mai ales că Asociația Eurospirit gestiona proiectul ”Ploiești Capitala Tineretului” și era nevoie de un eveniment de top în galeria celor la care se lucra deja. Toate păreau să se alinieze și astfel să se nască ”De la cal la cai putere”.
Este deja o tradiție ca evenimentul să fie găzduit de Hipodrom din Ploiești în primul weekend la lunii iunie
Citește continuarea articolului pe www.icars.ro AICI