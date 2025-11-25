Mustangurile, vedete incontestabile la fiecare ediție ”De la cal la cai putere”

Istoria automobilelor clasice are câteva repere iconice, modele râvnite încă de la prima apariție. Dintre acestea se detașează clar Fordul Mustang, mașină despre care nu am auzit pe nimeni să spună că nu-i place sau, mai mult, că nu și-o dorește.

Cele trei ediții ale showului automobilelor retro – De la cal la cai putere – s-au bucurat de găzduirea unor modele Ford Mustang din anii 60-70, întreținute exemplar de către proprietarii actuali.

”De la cal la cai putere”, odată cu a patra ediție, devine un reper internațional al showurilor dedicate eleganței și rafinamentului automobilelor retro.

Și pentru că deja se lucrează intens la cea de a patra ediție din 2026, care va fi în primul weekend din iunie, avem suficient timp să trecem în revistă exponatele care fac deliciul publicului și care atrag an de an mii de vizitatori pe Hipodromul Ploiești, locație devenită deja tradițională pentru acest eveniment.

”Abia când auzi un Mustang pornind înțelegi cu adevărat ce înseamnă o mașină”

…ne spunea unul dintre fericiții proprietari. Am adauga și că atunci când îl vezi și îl auzi rulând poți să simți ce înseamnă adevărata pasiune pentru mașinile adevărate.

Ford Mustang este un automobil fabricat de Ford Motor Company începând cu 1964. Tot atunci Ford introduce clasa de automobile pony car.

Mustangul, al treilea nume ca vechime care este și acum produs de Ford, a trecut prin multe schimbări până a ajunge la a șaptea generație. Este drept că noi nu am încadra ultimul model, acel crossover electric bizar, la ceea ce numim ”un Mustang adevărat”, dar înțelegem că vremurile se schimbă…

Numele se trage de la avionul de vânătoare P-51 Mustang din al doilea război mondial, al cărui fan era stilistul mașinii: Pres Harris. O altă propunere de nume a venit, se pare, de la Robert J. Egger, un alt om important în companie. Acesta a primit cadou o carte numită The Mustangs de la care i-ar fi venit ideea numelui.

