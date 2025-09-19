Accident pe DN1, la Băicoi. Trafic restricționat pe sensul către Ploiești

Atenție, șoferi! Un accident rutier soldat cu rănirea unui bărbat s-a petrecut în urmă cu puțin timp (orele 18.00) pe DN1, în zona Băicoi.

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați la data de 19 septembrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Național 1, în afara localității Băicoi.

Aceștia s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din cercetările efectuate au constatat că un bărbat de 54 de ani ar fi condus o autoutilitară pe Drumul Național 1, pe sensul de mers București către Brașov, iar la intersecția cu DJ 100 F ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 49 de ani, fiind proiectat într-un stâlp de iluminat public.

În urma producerii accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto de 49 de ani, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

La ora transmiterii acestei știri, traficul rutier este restricționat pe sensul de mers Brașov către Ploiești, fiind dirijat alternativ de polițiștii rutieri.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.