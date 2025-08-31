- Publicitate -

Șofer ”rătăcit” pe linia de tramvai 101 din Ploiești [VIDEO]

Ciprian Pap
Ciprian Pap

Data:

Șoferul unei mașini cu numere de înmatriculare de București a devenit vedetă pe o rețea de socializare, după ce a fost filmat de un alt participant la trafic în timp ce circula pe linia de tramvai.

Filmarea a fost publicată astăzi în grupul de Facebook Info Trafic Prahova de către un șofer cu următorul mesaj: „Tramvai nou venit din București, în probe pe traseul 101 spre Gara de Sud 🤣🤣🤣”.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

„Măcar tramvaiul ăsta este gratis. Dacă se mai găsesc încă 19 că ăsta nu mai cumpără primarul alea 20 de tramvaie de care tot vorbește, o economie la bugetul local”, este unul dintre comentarii.

„Testa articulația”, este un alt mesaj la postarea respectivă.

