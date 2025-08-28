- Publicitate -
sursa foto - transfagarasan.travel

Transfăgărășanul se va închide vineri pentru trei ore

David Mihalache
Autor: David Mihalache

Data:

Circulația pe Transfăgărășan se va închide vineri, 29 august, pentru trei ore, pentru ca evenimentul „Tribute to Transfăgărășan by Porsche” să aibă loc. Anunțul a fost făcut de către CNAIR.

„Vineri, 29 august 2025, în intervalul orar 08:00 – 11:00, se va închide temporar circulația rutieră pe drumul național DN7C (Transfăgărășan), pe sectorul cuprins între Conacul Ursului (km 105 +000) și Bâlea Cascadă (km 129 + 000) pentru organizarea evenimentului automobilistic «Tribute to Transfăgărășan by Porsche»”, a transmis CNAIR, într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit Companiei, evenimentul presupune deplasarea în coloană organizată a aproximativ 120 de maşini Porsche pe o distanță de 24 km pe următorul traseu: Bâlea Cascadă – DN 7C (km 129) – Bâlea Lac – DN 7C (km 116+808, jud.Sibiu) – Conacul Ursului (km 105, jud. Argeș).

Autoritățile recomandă șoferilor să evite zona în intervalul menționat și să circule cu atenție pe rutele alternative.

Sport

Petrolul a transferat un mijlocaș format în Franța

Petrolul Ploiești l-a transferat pe Danel Dongmo, jucătorul camerunez semnând un contract valabil pentru următorii doi ani. Potrivit unui comunicat al clubului, Dongmo (24 ani)...
Național

