Transfăgărășanul se va închide vineri pentru trei ore

Circulația pe Transfăgărășan se va închide vineri, 29 august, pentru trei ore, pentru ca evenimentul „Tribute to Transfăgărășan by Porsche” să aibă loc. Anunțul a fost făcut de către CNAIR.

„Vineri, 29 august 2025, în intervalul orar 08:00 – 11:00, se va închide temporar circulația rutieră pe drumul național DN7C (Transfăgărășan), pe sectorul cuprins între Conacul Ursului (km 105 +000) și Bâlea Cascadă (km 129 + 000) pentru organizarea evenimentului automobilistic «Tribute to Transfăgărășan by Porsche»”, a transmis CNAIR, într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit Companiei, evenimentul presupune deplasarea în coloană organizată a aproximativ 120 de maşini Porsche pe o distanță de 24 km pe următorul traseu: Bâlea Cascadă – DN 7C (km 129) – Bâlea Lac – DN 7C (km 116+808, jud.Sibiu) – Conacul Ursului (km 105, jud. Argeș).

Autoritățile recomandă șoferilor să evite zona în intervalul menționat și să circule cu atenție pe rutele alternative.

