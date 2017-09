Lista bisericilor reabilitate cu bani de la Consiliul Județean Prahova - etapa a II-a

Alte 26 de biserici din Prahova vor fi reabilitate cu fonduri de la Consiliul Județean, după etapa a II-a de analizare a dosarelor.

Sumele alocate de Consiliul Județean Prahova pentru etapa a doua de repartizare a fondurilor este de 414.800 lei. Comisia constituită la nivelul Consiliului Județean Prahova a analizat dosarele depuse și a selectat 26 de proiecte de reabilitare a lăcașurilor de cult.

Lista dosarelor admise include biserici din Ploiești, Rîfov, Vadu Săpat, Câmpina, Berceni, Gornet, Talea, Plopeni, Florești, Bucov, Brebu și Urlați.

Lucrările vizează în special reparații la acoperiș, restaurări de picturi, lucrări de reparații interioare și exterioare și finisări exterioare și interioare.

Lista bisericilor care vor fi reabilitate cu fonduri de la bugetul județului:

1.Parohia Sf. Vasile , Ploiești – 50 punct x= 13600 lei pentru reparații

2.Parohia Acoperământul Maicii Domnului , Ploiești – 60 puncte = 16320 lei – lucrări finisări interioare și exterioare

3.Parohia Nașterea Domnului și Sfântul Apostol Andrei Ploiești – 65 puncte = 17680 lei – acopreiș reparații

4.Biserica Creștină Baptistă “Elim”, Ploiești - 50 puncte = 13600 lei – Reparații interioare și exterioare

5.Parohia “Sfântul Nicolae” – Râfov – 65 puncte = 17680 lei – Lucrări reparații acoperiș

6.Parohia Sfântul Gheorghe Nou - Ploiești - 50 puncte = 13600 lei – reparații interioare și exterioare

7.Parohia “Sf Ierarh Calinic de la Cernica și pogorârea Sfântului Duh” - Corlătești - 65 puncte = 17680 lei – Reparații acoperiș

8.Parohia Sf Ierarh Nicolae și Muc. Eustație Plachida - Corlătești - - 65 puncte = 17680 lei – restaurare pictură

9.Parohia Plopeni Sat – Com. Dumbrăvești - 50 puncte = 13600 lei – lucrări de reparație interioare și exterioare și iluminat interior

10.Parohia Mărășeasca- comuna Vadu Săpat – 50 puncte= 13600 lei – reparații la picturi

11.Parohia Maica Precista - Ploiești – 80 puncte = 21760 lei – reparații acoperiș, interioare și exterioare, alte lucrări de reparații

12.Parohia Plopeni Oraș – Sf Nicolae – 50 puncte = 13600 lei – Lucrări de reparații

13.Parohia Talea – Sf Nicolae – 50 puncte = 13 600 lei – Lucrări de reparații exterioare și interioare

14.Parohia Gornet – Cuv. Parascheva - 50 puncte = 13600 lei - Reparații pictură

15.Parohia Mireș, Filiala Butuci – Sf. Împ.Constantin și Elena - 50 puncte = 13600 lei – reparații picturi

16.Parohia Sf. Voievozi - Câmpina - 50 puncte = 13600 lei – reparații picturi

17.Parohia Sfinții Trei Ierarhi - Ploiești – 75 puncte =20400 lei – construcție acoperiș, lucrări finisări exterior și interior

18.Parohia Biserica Galbenă - Urlați – 70 puncte = 19040 lei – lucrări de reparații interioare și exterioare și reparații picturi

19.Parohia Dâmbu, Berceni - Sf. Alexie și Sf. Mina -– 65 puncte = 17680 lei – lucrări de construcție la acoperiș

20. Parohia Brebu – Schimbarea la față – com. Brebu – 65 puncte = 17680 lei - lucrări de construcție -

21. Parohia Călinești – Adormirea Maicii Domnului – com. Florești – 60 puncte = 16320 – Lucrări finisări exterioare și interioare

22. Parohia Făgetul – Izvorul Tămădurii , com Gura Vitioarei - 65 puncte – 17680 lei – lucrări de construcție

23. Parohia Ploieștiori – Sf. Mare Mucenic Dimitrie, com Blejoi - 65 punte – 17680 lei – lucrări de reparații acoperiș și reparații interior și exterior

24. Parohia Perșunari – Sf. Arhangheli Mihail și Gavril, Com Gura Vadului – 55 puncte = 14960 lei – reparații picturi

25. Parohia Bătrâni – Sf. Nicolae, com Bătrâni – 55 puncte = 14960 lei = reparații picturi

26. Parohia Bucov – Sf. Treime și Adormirea Maicii Domnului – 50 puncte = 13600 lei – lucrări de reparații picturi