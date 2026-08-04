Cât curent consumă tramvaiele, troleibuzele și autobuzele electrice din Ploiești. Ce efecte ar avea reducerea consumului

În contextul problemelor energetice provocate de secetă, o eventuală reducere a consumului electric la societatea Transport Călători Express (TCE) Ploiești nu ar putea fi făcută fără consecințe directe asupra programului de transport și a călătorilor. Curentul este necesar pentru circulația zilnică a 16 tramvaie, 15 troleibuze și 20 de autobuze electrice, care deservesc unele dintre cele mai importante trasee din oraș.

Seceta prelungită au readus în discuție consumul instituțiilor și al serviciilor publice. La Ploiești, două dintre serviciile esențiale ale municipiului depind direct de alimentarea cu energie electrică: iluminatul public și transportul în comun.

Până în prezent, programul mijloacelor de transport electrice din Ploiești nu a fost afectat. Tramvaiele, troleibuzele și autobuzele electrice circulă conform graficelor aprobate, însă orice limitare a consumului ar pune operatorul într-o situație dificilă.

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Observatorul Prahovean a solicitat Transport Călători Express date privind consumul zilnic de energie și posibilele consecințe ale unei reduceri.

Transportul public electric din Ploiești consumă 14.681 kWh pe zi

Potrivit datelor comunicate de reprezentanții TCE Ploiești, consumul mediu zilnic al tramvaielor, troleibuzelor și autobuzelor electrice este de aproximativ 15.000 kWh.

„Consumul pe zi pentru tramvaie, troleibuze și autobuze electrice este de 14.681 kWh. Este vorba despre asigurarea programului zilnic de transport în Ploiești cu 16 tramvaie, 15 troleibuze și 20 de autobuze electrice”, a precizat Nicolae Alexandri, directorul tehnic al TCE Ploiești.

Din totalul autobuzelor electrice, nouă au o lungime de 12 metri, iar celelalte 11 au o lungime de 10 metri. Acestea circulă alături de tramvaie și troleibuze pe unele dintre cele mai aglomerate trasee din municipiu și asigură zilnic transportul a mii de ploieșteni.

Ce trasee sunt deservite de mijloacele de transport electrice

Tramvaiele, troleibuzele și autobuzele electrice sunt folosite pe asigurarea transportului pe traseele 101, 102, 44 și 202, precum și, parțial, pe traseele 35 și 35 barat. Traseul 2 este, la rândul său, deservit integral de mijloace de transport electrice.

O parte dintre vehicule sunt alimentate direct din rețeaua electrică, în timp ce autobuzele sunt încărcate pe timpul nopții, pentru a putea reveni pe traseu dimineața.

„Aceste mijloace de transport asigură programul pe traseele 101, 102, 44, 202, parțial pe 35 și 35 barat, precum și traseul 2 integral. Autobuzele electrice sunt încărcate pe timpul nopții, astfel încât să poată fi reluat programul de transport”, a explicat reprezentantul TCE.

Încărcarea nocturnă permite ca autobuzele să fie disponibile la primele ore ale dimineții, când începe programul de transport și crește numărul călătorilor care se îndreaptă spre locurile de muncă, școli sau instituții publice.

De ce TCE nu poate reduce unilateral consumul de energie

O eventuală solicitare de reducere a consumului de curent electric nu ar putea fi pusă în aplicare doar printr-o decizie a operatorului de transport. TCE Ploiești trebuie să respecte programul stabilit și aprobat de Consiliul Local Ploiești. Operatorul nu poate elimina trasee și nici reduce numărul curselor fără o decizie a autorității locale.

„O reducere a consumului de energie electrică ar influența direct programul de transport stabilit la Ploiești. TCE nu poate modifica unilateral acest program și nici nu poate elimina o parte dintre trasee. Astfel de decizii nu sunt de competența operatorului de transport, care trebuie să respecte programul stabilit de Consiliul Local”, a explicat directorul tehnic al TCE.

Ce ar însemna pentru călători reducerea numărului de curse

Reducerea consumului nu ar putea fi realizată doar prin măsuri tehnice, fără modificarea programului. În lipsa energiei necesare, unele vehicule ar trebui retrase temporar, iar numărul curselor ar scădea.

Pentru călători, acest lucru ar putea însemna intervale mai mari între mijloacele de transport, aglomerație suplimentară și dificultăți în respectarea programului zilnic.

Creșterea prețului energiei ar majora cheltuielile TCE

O altă problemă care ar putea afecta TCE Ploiești ar fi o eventuală creștere substanțială a prețului curentului electric, în contextul crizei energetice.

Un consum mediu de 14.681 kWh pe zi înseamnă peste 440.000 kWh într-o lună de 30 de zile, în condițiile în care programul de transport este menținut la nivelul actual. Orice scumpire a energiei s-ar reflecta, astfel, într-o creștere a cheltuielilor de funcționare ale societății.

Cât costă un kilometru parcurs cu tramvaiul, troleibuzul sau autobuzul electric

Potrivit datelor comunicate de TCE în luna mai 2026, un kilometru parcurs cu un tramvai în Ploiești costă 22,99 lei. În cazul troleibuzelor, costul este de 17,06 lei pentru fiecare kilometru parcurs, în timp ce autobuzele electrice au cel mai redus cost dintre cele trei categorii: 11,81 lei pe kilometru.

Diferențele nu sunt determinate exclusiv de consumul de energie electrică. Tramvaiele presupun cheltuieli suplimentare pentru întreținerea infrastructurii, reparații, piese de schimb și mentenanța vehiculelor. Vechimea lor contribuie la creșterea costurilor. Astfel, chiar dacă toate cele trei tipuri de vehicule folosesc energie electrică, costurile finale de operare sunt diferite.

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În concluzie, în acest moment, programul nu este afectat de problemele din sistemul energetic. Datele comunicate de TCE arată însă că o eventuală reducere a consumului nu ar putea fi realizată fără modificarea curselor și fără consecințe pentru călători.