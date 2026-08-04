Ploi torențiale și vijelii după valul de caniculă. Când se schimbă vremea

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, marți, prognoza pentru perioada 4-31 august 2026. Potrivit specialiștilor, vremea va continua să se încălzească în majoritatea regiunilor țării, vârful episodului de caniculă fiind așteptat miercuri și joi, când temperaturile din vestul țării vor depăși 40 de grade Celsius.

Spre weekend însă revin ploile și vijeliile, urmând ca săptămâna viitoare valorile termice să scadă treptat.

Cum va fi vremea în săptămâna 4-9 august 2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cum va fi vremea în săptămâna 10-16 august 2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sud-vestice, vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 17-23 august 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în vestul, sud-vestul, nordul și centrul teritoriului, iar în rest temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale, potrivit specialiștilor ANM.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 24-31 august 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Europa traversează al patrulea val major de caniculă din această vară. Potrivit modelelor meteorologice prezentate în analiza Severe Weather, un „dom de căldură” de mari dimensiuni instalat deasupra unei mari părți a continentului favorizează temperaturi de peste 40 de grade Celsius în numeroase zone.