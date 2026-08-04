Taxa pe sursele de apă crește. Ce se întâmplă cu facturile din Prahova

Începând din 2027, Ministerul Mediului majorează timp de trei ani consecutiv taxele pentru utilizarea resurselor de apă. Operatorii din Prahova nu pot spune, deocamdată, dacă noile costuri se vor regăsi în facturile plătite de populație.

Observatorul Prahovean a solicitat informații de la Exploatare Sistem Zonal Prahova și HIDRO Prahova cu privire la efectele Legii nr. 155/2026, care prevede majorarea contribuțiilor, tarifelor și penalităților din domeniul apelor, suplimentar față de actualizarea anuală cu indicele prețurilor de consum.

Răspunsurile celor două societăți arată că ESZ Prahova estimează cheltuieli suplimentare de sute de mii de lei în următorii trei ani. În schimb, HIDRO Prahova susține că analizele sunt încă în desfășurare și că nu poate avansa, în acest moment, o estimare privind scumpirea apei și canalizării.

Cât plătește ESZ Prahova către Apele Române

Exploatare Sistem Zonal Prahova achită Administrației Naționale „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, contribuții pentru utilizarea resurselor de apă de suprafață, primirea apelor uzate, cheltuieli de administrare și servicii de analiză și control.

Valoarea totală a acestor contribuții a fost de 4.505.734 de lei în 2024, 4.736.384 de lei în 2025 și 2.367.943 de lei în primul semestru al anului 2026.

Pentru întregul an 2026, societatea estimează că va achita aproximativ 4,922 milioane de lei.

Cea mai mare parte a sumei este reprezentată de contribuția pentru utilizarea resurselor de apă de suprafață de către operatorii economici. Aceasta a depășit 4,4 milioane de lei în 2024 și 4,6 milioane de lei în 2025.

ESZ Prahova mai plătește separat pentru bunurile din domeniul public al statului puse la dispoziția societății în vederea captării, tratării și distribuirii apei. Pentru acestea au fost achitați 273.453 de lei în 2024, 278.459 de lei în 2025 și 128.645 de lei în primul semestru din 2026.

Costuri suplimentare estimate până în 2029

Potrivit estimărilor comunicate de ESZ Prahova, majorările prevăzute de lege vor produce următoarele efecte:

în 2027, o creștere suplimentară de aproximativ 106.000 de lei, contribuțiile totale fiind estimate la 5,422 milioane de lei, în 2028, o creștere suplimentară de aproximativ 234.000 de lei, până la un total estimat de 6,09 milioane de lei, iar în 2029, o creștere suplimentară de aproximativ 243.000 de lei, contribuțiile totale urmând să ajungă la circa 6,82 milioane de lei.

Raportat la suma estimată pentru 2026, contribuțiile totale achitate de ESZ Prahova ar putea crește cu aproape 1,9 milioane de lei până în 2029. Această diferență nu este provocată exclusiv de majorările suplimentare introduse prin noua lege, ci include și actualizările anuale și evoluția costurilor.

ESZ Prahova: Majorarea nu determină direct scumpirea apei

Reprezentanții ESZ Prahova susțin că noile contribuții nu sunt, în condițiile actuale, de natură să producă direct o modificare a prețului apei furnizate operatorilor.

Eventualele ajustări vor putea fi realizate numai potrivit metodologiei aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, pe baza costurilor justificate și a indicelui prețurilor de consum.

ESZ Prahova nu furnizează apă direct populației, ci către operatorii serviciilor publice, între care HIDRO Prahova și Apa Nova Ploiești. Din acest motiv, societatea nu a realizat o simulare privind efectul noilor contribuții asupra unei facturi casnice aferente unui consum de 10 metri cubi.

Pentru limitarea cheltuielilor, societatea anunță că urmărește optimizarea costurilor de exploatare, monitorizarea volumelor de apă prin sistemul SCADA, reducerea pierderilor din sistemul de aducțiuni și menținerea infrastructurii în stare bună de funcționare.

HIDRO Prahova nu poate estima deocamdată impactul asupra facturilor

HIDRO Prahova a comunicat că analizează impactul Legii nr. 155/2026 asupra activității sale economico-financiare.

Operatorul susține că, din cauza caracterului recent al actului normativ și a necesității unor clarificări privind aplicarea acestuia, nu poate formula încă estimări concrete privind costurile suplimentare pentru perioada 2027–2029.

În acest moment nu există nici o estimare privind eventualele ajustări ale tarifelor de apă și canalizare sau efectul asupra facturilor consumatorilor.

HIDRO Prahova precizează că tarifele sunt stabilite și modificate pe baza strategiei tarifare aprobate și cu avizul ANRSC și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară.

Orice modificare va trebui fundamentată printr-o analiză economică și va parcurge etapele legale de avizare și aprobare. Societatea anunță că va evalua noile costuri și va aplica, în paralel, măsuri de eficientizare operațională pentru a limita impactul asupra utilizatorilor.

Un răspuns similar a fost transmis și de Apa Nova Ploiești, la solicitarea OPH. Detalii aici:

Așadar, din răspunsurile primite de Observatorul Prahovean nu rezultă, în acest moment, că majorarea contribuțiilor către Apele Române va duce automat la creșterea facturilor. Impactul concret asupra populației va putea fi cunoscut numai după finalizarea analizelor operatorilor și, dacă va fi cazul, după depunerea și aprobarea unor solicitări de modificare a tarifelor.