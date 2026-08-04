O companie de construcții din Prahova, Verytas Plus Construct, construiește un ansamblu rezidențial în București

O companie de construcții din Prahova este implicată într-un nou proiect rezidențial de amploare din București. Verytas Plus Construct coordonează lucrările de structură pentru un ansamblu format din șase blocuri, dezvoltat în zona Ghencea, una dintre cele mai dinamice piețe imobiliare din Capitală.

Proiectul reprezintă o nouă etapă în extinderea activității companiei din Păulești, care și-a consolidat în ultimii ani prezența pe șantierele din București, după numeroase lucrări realizate în Prahova.

Lucrări de structură pentru un ansamblu cu șase blocuri

Potrivit reprezentanților Verytas Plus Construct, echipa coordonează execuția structurii de rezistență pentru cele șase imobile, o etapă esențială în dezvoltarea întregului ansamblu rezidențial.

Compania spune că experiența acumulată în proiecte civile, industriale și rezidențiale permite gestionarea unor lucrări complexe, respectând termenele de execuție și standardele de calitate impuse de dezvoltator.

Experiență în construcții din 2008

Verytas Plus Construct activează din anul 2008 și are în portofoliu peste 100 de proiecte finalizate, de la locuințe individuale și blocuri până la hale industriale și spații comerciale.

În ultimii ani, compania și-a extins activitatea din Prahova către București, unde participă la realizarea mai multor investiții rezidențiale, confirmând capacitatea de a gestiona șantiere de mari dimensiuni.

Bucureștiul, o piață tot mai importantă pentru constructorii din Prahova

Implicarea într-un ansamblu rezidențial cu șase blocuri din Ghencea vine în contextul dezvoltării accelerate a zonei de vest a Capitalei, unde investițiile în locuințe noi continuă să atragă atât dezvoltatori, cât și firme specializate în construcții.

Pentru Verytas Plus Construct, proiectul reprezintă încă un pas în consolidarea poziției pe piața construcțiilor din România și în dezvoltarea unui portofoliu care include atât lucrări din Prahova, cât și investiții importante din București.