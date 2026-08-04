Veți reduce consumul de curent după apelul premierului Ilie Bolojan? Sondaj OPH

Premierul Ilie Bolojan le-a cerut românilor să reducă voluntar consumul de energie electrică, în special în orele de seară, pe fondul crizei energetice regionale provocate de secetă și de debitele foarte scăzute ale Dunării.

România, afectată de secetă și de scăderea producției de energie

Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pentru luna august, în contextul scăderii producției de energie electrică. Debitele Dunării au coborât la mai puțin de jumătate față de valorile obișnuite pentru această perioadă, situație care afectează producția hidroenergetică și funcționarea Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă. De altfel, Reactorul 1 al centralei de la Cernavodă a fost oprit, iar cel de-al doilea ar putea fi oprit zilele viitoare.

Potrivit premierului Ilie Bolojan, România înregistrează un deficit important de energie în intervalul orar 19:00–23:00. Consumul ajunge la aproximativ 7.500–7.600 MW în zilele lucrătoare, iar România este nevoită să importe peste 2.000–2.500 MW pentru a acoperi necesarul.

Apel către populație, companii și instituții

Premierul a făcut apel la populație, companii și instituțiile publice să reducă voluntar consumul, mai ales în orele de vârf ale serii.

Autorităților locale li s-a solicitat să limiteze iluminatul arhitectural și să reducă, acolo unde este posibil, intensitatea iluminatului public. Guvernul consideră că economiile făcute de fiecare familie, companie sau instituție pot contribui la menținerea echilibrului sistemului energetic.

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