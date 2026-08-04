Două legi importante parafate de Nicușor Dan: una scapă șoferii de scumpirile la carburanți, cealaltă ține TVA jos pentru locuințe

Președintele Nicușor Dan a pus marți,4 august, semnătura pe două legi cu impact direct asupra buzunarului românilor. Prima are legătură cu prețurile la carburanți, care au crescut rapid în ultima perioadă. A doua le dă un răgaz în plus celor care vor să-și cumpere o locuință și plătesc TVA redusă.

Ce se întâmplă cu prețurile la carburanți

Motivul acestei legi este simplu: conflictele din Orientul Mijlociu au dat peste cap piața mondială a petrolului, iar prețurile au urcat rapid și la noi în țară. Statul a decis să intervină pentru ca aceste creșteri să nu lovească prea tare în buzunarul oamenilor și al firmelor.

Concret, legea aduce:

declararea stării de criză pe piața petrolieră;

reducerea accizei la motorină;

plafonarea adaosului comercial, adică o limită la cât de mult pot adăuga benzinăriile la preț;

interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără acordul Ministerului Energiei, pentru ca românilor să le rămână suficient combustibil;

o contribuție de solidaritate pentru marile companii din domeniul petrolier.

Practic, ideea este ca statul să tempereze scumpirile și să se asigure că nu rămânem fără combustibil pe piața internă.

Mai ai timp până la 30 septembrie pentru TVA de 9% la locuință

A doua lege promulgată de președinte prelungește, până pe 30 septembrie 2026, posibilitatea de a cumpăra o locuință cu TVA redus, de 9%, în loc de cota standard de 21%.

Legea vine ca o soluție pentru cei blocați din cauza atacului cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Acesta a încurcat multe tranzacții imobiliare aflate în desfășurare.

Nu orice cumpărător de locuință poate beneficia însă de acest TVA redus. Condițiile sunt clare:

să existe un precontract (un act cu avans plătit) încheiat până la 31 iulie 2025;

locuința să aibă maximum 120 mp utili;

valoarea ei să nu depășească 600.000 de lei, fără TVA, teren inclus;

cumpărătorul să nu fi achiziționat o altă locuință cu TVA redus din 2023 încoace;

livrarea locuinței să se facă până cel târziu pe 30 septembrie 2026.

Cu alte cuvinte, cei care aveau deja un precontract semnat, dar au rămas blocați din cauza problemelor de la Cadastru, mai au timp să finalizeze tranzacția fără să plătească diferența de TVA.

Președintele Nicușor Dan a explicat pe contul său de X că cele două legi sunt gândite pentru „stabilitatea economică a țării și protejarea veniturilor românilor”, într-un context marcat de tensiuni internaționale și scumpiri în lanț.