Miros greu de suportat în Bereasca. Ploieștenii spun că nu pot respira, Direcția Județeană de Mediu spune că nu au fost depășiri

Mai mulți locuitori din cartierul Bereasca au reclamat, luni seară, 3 august, un miros puternic și înțepător în atmosferă. Oamenii spun că au fost nevoiți să țină ferestrele închise, deși temperaturile erau ridicate. Direcția Județeană de Mediu Prahova confirmă că a primit o sesizare, însă precizează că stațiile de monitorizare a calității aerului nu au înregistrat depășiri ale indicatorilor care pot provoca disconfort olfactiv.

Locuitorii din Bereasca: „Nu se poate respira”

Un nou episod de disconfort olfactiv a fost semnalat luni seară în cartierul Bereasca din Ploiești. Mai mulți cititori ai Observatorului Prahovean au reclamat un miros greu de suportat, resimțit atât în locuințe, cât și în aer liber.

„Din nou, la Ploiești nu se poate respira! Este un miros puternic, înțepător. Stăm cu ferestrele închise. Aproape în fiecare seară și dimineață suntem intoxicați”, ne-a transmis o cititoare care locuiește în Bereasca.

O altă persoană a descris mirosul ca fiind asemănător celui de sulf. „Este groaznic. Nu putem respira. Este vară și nu putem lăsa niciun geam deschis din cauza mirosului”, a reclamat aceasta.

Sesizările au fost făcute în cursul serii, iar locuitorii susțin că astfel de episoade nu sunt izolate și că mirosul apare frecvent în zonă. Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Direcției Județene de Mediu Prahova cu privire la situația semnalată de locuitorii cartierului Bereasca.

„Nu au existat creșteri sau depășiri la niciun indicator”

Reprezentanții instituției au confirmat că au primit o sesizare luni seară, în jurul orei 22:00. În urma verificării datelor transmise de stațiile de monitorizare a calității aerului, nu au fost însă constatate creșteri sau depășiri ale valorilor înregistrate.

„Nu au existat creșteri sau depășiri la niciun indicator care poate provoca disconfort olfactiv, respectiv hidrogen sulfurat sau amoniac”, a declarat Alexandru Spiridon, șeful Serviciului Monitorizare din cadrul Direcției Județene de Mediu Prahova.

Potrivit Direcției Județene de Mediu Prahova, valorile înregistrate de stațiile de monitorizare s-au încadrat în limitele normale, în ciuda mirosului puternic reclamat de locuitori. Momentan, instituția nu poate, însă, să ofere o explicație cu privire la situația semnalată aseară.

În plus, nici pe platforma calitateaer.ro nu au fost raportate depășiri ale indicatorilor monitorizați în zona Ploieștiului.

Situația înregistrată aseară readuce însă în discuție diferența dintre datele înregistrate de aparatele de monitorizare și disconfortul resimțit de locuitori. În timp ce stațiile nu au semnalat depășiri, oamenii din Bereasca reclamă faptul că nu au putut respira din cauza mirosului înțepător.