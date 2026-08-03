Ploieștiul nu oprește iluminatul public, în contextul crizei energetice. Cum a scăzut consumul cu 40% pe anumite străzi

Autoritățile din Ploiești nu iau în calcul, pentru moment, oprirea iluminatului public pe timpul nopții, în contextul crizei energetice provocate de secetă. Primarul Mihai Polițeanu spune că municipalitatea urmărește deciziile luate la nivel național, dar consideră iluminatul public un serviciu esențial pentru oraș. Avantajul este că Ploieștiul s-a numărat printre orașele care au accesat fonduri pentru modernizarea acestui serviciu, fapt care a venit la pachet cu o reducere substanțială a consumului de curent electric.

România se află în stare de alertă energetică pe toată durata lunii august, după ce seceta și debitele foarte scăzute ale Dunării și râurilor au redus producția de energie electrică. Guvernul a cerut populației, companiilor și autorităților locale să reducă voluntar consumul, în special în orele de seară, când sistemul energetic este cel mai solicitat.

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La Iași, autoritățile locale au anunțat deja reducerea iluminatului public pe timpul nopții. Măsura este aplicată în luna august, cu excepția curților spitalelor, pasajelor și principalelor puncte de interes din municipiu. Economia estimată este de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte.

La Ploiești nu a fost luată, deocamdată, o decizie asemănătoare. Primarul Mihai Polițeanu a precizat că iluminatul public și energia electrică necesară transportului public sunt esențiale pentru funcționarea orașului.

„Urmărim cu atenție și cu îngrijorare discuțiile de la nivel național. Iluminatul public este o necesitate pentru ploieșteni și, cu atât mai mult, energia electrică pentru transportul public. În funcție de măsurile luate la nivel național, ne vom conforma, dacă vor exista astfel de decizii”, a declarat Mihai Polițeanu, primarul municipiului Ploiești.

Cât este consumul de energie electrică pentru iluminatul public din Ploiești

Consumul de energie electrică pentru iluminatul public diferă de la o lună la alta, potrivit datelor furnizate de Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

„În luna februarie 2026, de exemplu, consumul a fost de 515.440 kWh. Anul trecut, în luna iulie, consumul a fost de 586.070 kWh. De exemplu, în 2025, în lunile august, septembrie și octombrie, consumul a fost de 900.043 kWh. Acest consum poate să fifere de la o lună la alta, în funcție de intervalul orar în care se asigură iluminatul public”, a precizat Marian Manea, șef de serviciu în cadrul RASP Ploiești.

De ce nu poate fi oprit iluminatul public doar în anumite zone din Ploiești

Rețeaua de iluminat public din Ploiești nu dispune de un sistem de telegestiune la nivelul întregului municipiu. Din acest motiv, iluminatul nu poate fi controlat de la distanță, separat, pe anumite străzi sau în anumite intervale.

„La Ploiești nu avem un sistem de telegestiune în tot orașul, care să permită întreruperea iluminatului public doar în anumite intervale. În plus, o astfel de întrerupere nu este eficientă, având în vedere că iluminatul public este absolut necesar la nivelul municipiului”, a explicat Marian Manea.

În aceste condiții, autoritățile locale nu pregătesc, în prezent, un program de întrerupere a iluminatului stradal.

Cum a scăzut cu 40% consumul de energie electrică pentru iluminatul public la Ploiești

Reducerea consumului de energie electrică a început la Ploiești înainte de actuala criză. Din 2025, vechile corpuri de iluminat au fost înlocuite treptat cu lămpi LED pe mai multe artere din municipiu.

„O reducere importantă a consumului de energie electrică a avut deja loc prin înlocuirea multor corpuri de iluminat cu LED. În aceste zone, consumul de energie a scăzut cu 40%”, a declarat Marian Manea.

În 2025, sistemul de iluminat public a fost modernizat pe 14 artere. Primarul Mihai Polițeanu a anunțat, în luna aprilie 2026, că lucrările au adus o economie de aproximativ 1,3 milioane de lei, în condițiile în care calitatea iluminatului stradal a fost îmbunătățită.

Cele 32 de artere incluse în programul de modernizare

Programul de înlocuire a vechilor corpuri de iluminat cu lămpi LED a continuat și în 2026, fiind incluse 32 de artere din Ploiești.

Este vorba despre străzile Cameliei, Rapsodiei, Târgoviștei, Gelu – intrarea către Sala Sporturilor, Nicolae Titulescu, Domnișori, Cosminele, I.L. Caragiale, Tache Ionescu, Tudor Vladimirescu, Popa Farcaș, Vasile Lupu, Traian, Vlad Țepeș, Maramureș, Gheorghe Lazăr, Émile Zola, General Vasile Milea, Erou Călin Cătălin, Rudului, Bobâlna, Mihai Eminescu, B.P. Hasdeu, Democrației, Buna Vestire, Poștei, Apelor, Cornățel, Transilvaniei, Română și Lupeni, precum și Bulevardul Petrolului.

Pentru moment, iluminatul public din Ploiești va funcționa după programul obișnuit. Situația s-ar putea schimba doar dacă, la nivel național, vor fi adoptate măsuri obligatorii pentru reducerea consumului de energie electrică.