Circulația tramvaielor 101, blocată pe Bulevardul Republicii din Ploiești după ruperea unui pantograf

Circulația tramvaielor de pe traseul 101 este blocată, luni, pe Bulevardul Republicii din Ploiești, în zona Cimitirului Eroilor, din cauza unei avarii la rețeaua de contact.

Potrivit primelor informații, firul de contact a fost agățat, incident în urma căruia pantograful unui tramvai s-a rupt. Din cauza avariei, circulația tramvaielor pe traseu este întreruptă până la remedierea problemei.

Echipele de intervenție au fost solicitate la fața locului pentru repararea rețelei și reluarea circulației în condiții de siguranță.