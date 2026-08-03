Dacia și Ford opresc producția până pe 19 august. Guvernul cere românilor să reducă consumul de energie: „Situația este excepțională”

România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii zeci de ani în ceea ce privește producția de energie. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, începând de luni, 3 august, Dacia, Ford și alte mari companii își opresc temporar producția pentru a economisi electricitate. În paralel, Guvernul le cere românilor, firmelor și instituțiilor publice să reducă voluntar consumul, în special în intervalul 19:00-23:00.

De ce se opresc fabricile

Potrivit premierului Ilie Bolojan, decizia a fost luată în urma unei întâlniri cu cei mai mari consumatori industriali de energie din România.

Dacia și Ford vor avea producția oprită până pe 19 august, iar această măsură va aduce o economie de aproximativ 200 MW. Alte companii mari urmează să adopte programe similare, fie prin oprirea unor linii de producție, fie prin intrarea în perioade de mentenanță.

Scopul este reducerea consumului în orele în care sistemul energetic este cel mai solicitat.

De ce este România în criză energetică

Premierul a explicat că problema nu este doar a României, ci afectează întreaga regiune.

Seceta severă a dus la cel mai mic debit al Dunării din ultimii 40 de ani, ceea ce înseamnă că hidrocentralele produc mult mai puțină energie. Numai la Porțile de Fier, producția a scăzut cu aproximativ 2.000 MW.

În același timp, un reactor de la Centrala Nucleară Cernavodă este oprit, ceea ce înseamnă încă 550 MW mai puțin în sistem. Și alte state din regiune, precum Ungaria, Serbia, Bulgaria și Republica Moldova, se confruntă cu același deficit.

În fiecare seară, România ajunge să importe peste 2.500 MW de energie pentru a acoperi consumul.

Apel către populație: economisiți energia seara

Premierul le-a cerut românilor să reducă, pe cât posibil, consumul de energie în intervalul 19:00-23:00, când presiunea asupra sistemului este cea mai mare.

Printre măsurile recomandate se numără:

stingerea luminilor care nu sunt necesare;

amânarea folosirii electrocasnicelor mari pentru alte ore;

reducerea consumului de aer condiționat acolo unde este posibil;

evitarea consumului inutil de electricitate.

„Dacă fiecare familie poate face o mică economie, aceste efecte duc la reducerea necesarului de energie”, a transmis Ilie Bolojan.

Instituțiile publice vor reduce iluminatul

Guvernul face apel și către autoritățile locale și instituțiile publice.

Acestea sunt îndemnate să reducă iluminatul arhitectural al clădirilor și să diminueze intensitatea luminoasă între orele 21:00 și 23:00, pentru a economisi energie.

Ce se întâmplă dacă economiile voluntare nu sunt suficiente

Executivul pregătește și un plan de rezervă.

În următoarele zile va fi adoptată o Hotărâre de Guvern prin care Transelectrica va putea limita consumul marilor companii industriale dacă reducerea voluntară nu va fi suficientă.

Înainte de aplicarea măsurii, firmele vor primi notificare cu 24 de ore înainte, iar nivelul consumului permis va fi stabilit în funcție de situația sistemului energetic și de specificul fiecărei industrii.

Autoritățile spun că această variantă va fi folosită doar dacă va deveni absolut necesară.

Guvernul încearcă să mențină în funcțiune reactorul de la Cernavodă

Executivul a anunțat că ia măsuri și pentru menținerea în funcțiune a Grupului 2 de la Cernavodă, considerat esențial pentru stabilitatea sistemului energetic.

Autoritățile au intervenit deja pe Dunăre pentru a îmbunătăți circulația apei către centrala nucleară, iar în următoarele zile vor continua lucrările prin scufundarea unor barje care să direcționeze debitul spre zona de captare a apei.

Fiecare zi în care reactorul funcționează înseamnă peste 650 MW, adică aproximativ 10% din producția de energie a României.

O perioadă dificilă pentru întregul sistem energetic

Guvernul susține că toate capacitățile disponibile de producție sunt deja folosite la maximum, însă seceta extremă și reducerea producției hidro și nucleare au creat un deficit fără precedent în regiune.

În acest context, autoritățile mizează pe reducerea voluntară a consumului de energie, atât din partea populației, cât și a marilor companii, pentru a evita măsuri mai dure în perioada următoare.