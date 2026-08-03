Microbuz nou pentru beneficiarii DGASPC Prahova. Vehiculul, adaptat pentru transportul persoanelor cu dizabilități

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Prahova a primit un microbuz nou, destinat transportului beneficiarilor instituției. Vehiculul este adaptat inclusiv pentru persoanele cu dizabilități și va putea fi folosit după finalizarea procedurilor de înmatriculare.

Microbuz adaptat pentru persoanele cu dizabilități

Noul mijloc de transport a intrat în dotarea DGASPC Prahova luni, 3 august, cu sprijinul Consiliului Județean Prahova. Reprezentanții instituției susțin că microbuzul va facilita deplasarea beneficiarilor către unități medicale, centre de recuperare, instituții de învățământ și alte servicii de care aceștia au nevoie.

„Prin sprijinul Consiliului Județean, DGASPC Prahova a fost dotată cu un microbuz nou, adaptat transportului persoanelor cu dizabilități, o investiție care înseamnă mai mult decât mobilitate.

Acesta facilitează accesul la servicii medicale, recuperare, educație și participarea activă la viața comunității. Înseamnă mai multă autonomie, mai multă siguranță și o calitate mai bună a vieții pentru beneficiarii noștri”, a transmis DGASPC Prahova.

Când va intra în circulație noul mijloc de transport

Potrivit conducerii DGASPC Prahova, pentru ca microbuzul să intra în circulație urmează procedurile necesare pentru înmatricularea vehiculului.

„Urmează procedurile de înmatriculare, care vor dura probabil aproximativ 30 de zile. Microbuzul va fi utilizat pentru transportul beneficiarilor DGASPC Prahova”, a declarat Simona Albu, directorul general al instituției.

Microbuzul va fi folosit exclusiv pentru deplasarea beneficiarilor aflați în grija DGASPC Prahova, inclusiv a persoanelor cu mobilitate redusă.