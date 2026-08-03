Lucrările la străpungerea Gara de Sud – Gara de Vest avansează. Urmează restricții majore de trafic în Ploiești

Lucrările la proiectul de străpungere dintre Gara de Sud și Gara de Vest din Ploiești continuă, iar șantierul s-a extins până în apropierea intersecției străzilor Rudului și Depoului, potrivit primarului municipiului, Mihai Polițeanu.

Edilul a precizat că intervențiile au fost realizate până în prezent pe tronsonul cuprins între Gara de Vest (zona străzii Libertății) și aproape de intersecția Depoului – Rudului.

În perioada următoare va începe evacuarea cantităților mari de pământ și deșeuri rezultate în urma lucrărilor. Acest lucru va fi posibil după primirea rezultatelor analizelor de laborator privind gradul de contaminare a solului din anumite zone ale șantierului.

Tot în această săptămână este programată o operațiune specială, realizată cu sprijinul specialiștilor de la Conpet. Aceștia vor interveni pentru tăierea unei conducte nefuncționale care încă mai conține reziduuri petroliere, lucrare necesară pentru continuarea proiectului în condiții de siguranță.

Primăria Ploiești pregătește și un plan de management al traficului, având în vedere că, pe măsură ce lucrările vor avansa, vor fi introduse restricții importante de circulație, aplicate etapizat pe diferite sectoare.

Potrivit primarului Mihai Polițeanu, planul va fi corelat cu proiectul de modernizare din zona Gărilor de Sud și de Vest și va fi supus aprobării Poliției Rutiere, scopul fiind reducerea pe cât posibil a impactului asupra traficului.